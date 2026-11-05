Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kładka uzyskała "pozytywną opinię". Dostali zgłoszenie "potencjalnego zagrożenia"

|
Nowe zabezpieczenia przy kładce
Co mieszkańcy Krakowa sądzą o nowej kładce?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl / Piotr Kozanecki
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ścieżka rowerowa z nowej kładce w centrum Krakowa prowadzi prosto na gwałtownie kończący się skarpą chodnik. Mieszkańcy zaalarmowali władze miasta i stanęły tam odblaskowe barierki. To jednak rozwiązanie tymczasowe. Na przełomie października i listopada przy zjeździe z kładki zostały umieszczone też drewniane kołki połączone liną.

Kładka została oddana do użytku 4 października, a barierki odgradzające skarpę od chodnika pojawiły się po około dwóch tygodniach. Choć łatwo było w tym miejscu o nieszczęście, to - jak przekazała nam krakowska policja - nie ma informacji, by doszło tam do żadnego poważniejszego zdarzenia z udziałem rowerzystów.

Informacja o potencjalnym zagrożeniu została jednak przekazana do wydziału ruchu drogowego krakowskiej komendy.

"Pozytywna opinia" kontra rzeczywistość

Zapytaliśmy krakowski urząd miasta, czy planowany jest w tym miejscu montaż stałej balustrady. Co prawda biało-czerwone barierki zwiększają bezpieczeństwo, ale ich estetyka - zwłaszcza w rejonie zabytkowego Kazimierza - pozostawia wiele do życzenia. Obecnie północna strona przeprawy wgląda, jakby budowa wcale się nie zakończyła.

Kładka Kazimierz-Ludwinów budzi kontrowersje
Kładka Kazimierz-Ludwinów budzi kontrowersje
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak wyjaśnił Piotr Subik z Wydziału Komunikacji Społecznej krakowskiego Urzędu Miasta, ustalenia w sprawie wykonania w tym miejscu balustrady są prowadzone przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, we współpracy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa i Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie. Nie ma jednak informacji kiedy (i czy w ogóle) taka instalacja zostanie wykonana.

A dlaczego nie oddano kładki już z balustradą?

"Przyjęte rozwiązania projektowe uzyskały pozytywną opinię podczas audytu rowerowego przeprowadzonego 20 września 2024 r. Wykonanie dodatkowej balustrady wymaga przeprowadzenia odrębnych uzgodnień z właściwymi jednostkami miejskimi" - przekazał Subik. Potwierdził też, że Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie otrzymał oficjalne zgłoszenie dotyczące potencjalnego zagrożenia.

Na przełomie października i listopada przy zjeździe z kładki zostały umieszczone drewniane kołki połączone liną. Metalowe barierki jednak nie zniknęły, nie wiadomo więc, czy tak będzie wyglądało ostatecznie rozwiązanie i czy będzie to wystarczające, by uchronić zjeżdżających z kładki rowerzystów przez upadkiem.

Nowe zabezpieczenia przy kładce
Nowe zabezpieczenia przy kładce
Źródło zdjęcia: tvn24.pl / Piotr Kozanecki
Tymczasowe zabezpieczenia przy kładce
Tymczasowe zabezpieczenia przy kładce
Źródło zdjęcia: tvn24.pl / Piotr Kozanecki

"Skocznia rowerowa"

Portal Platforma Komunikacyjna Krakowa, informujący między innymi o utrudnieniach i absurdach w krakowskiej komunikacji miejskiej, niedoróbkę przy kładce ochrzcił mianem "pierwszej na świecie skoczni rowerowej".

Eksperci dostrzegają też inne problemy nowej inwestycji. - Kładka jest potrzebna, natomiast nie istnieje trasa, której ona ma być częścią. Bo ona ma być częścią trasy wzdłuż Wilgi, ma połączyć Kazimierz z Trasą Łagiewnicką i Ósmego Pułku Ułanów. Więc powinna być budowana rowerostrada wzdłuż Wilgi, ale nie ma, bo miasto się za to nie zabrało. To jak budować most autostradowy bez autostrady - wskazuje w rozmowie z tvn24.pl Marcin Dumnicki, prezes stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.

W opinii Dumnickiego kładka nie spełnia standardów infrastruktury rowerowej nie tylko przez niezabezpieczoną początkowo skarpę. - Na dole jest wyjście dla pieszych zza zasłoniętych pylonów prosto na drogę rowerową. A wiadomo, że bezpieczeństwo między rowerzystami i pieszymi zachowuje się przede wszystkim przez widoczność - zauważa prezes KMR.

Kładka Kazimierz-Ludwinów budzi kontrowersje
Kładka Kazimierz-Ludwinów budzi kontrowersje
Źródło zdjęcia: TVN24

Kolejny problem to oświetlenie, a w zasadzie jego brak. Po zmroku uważać muszą również piesi, bo schody środkowej części kładki się ze sobą zlewają. W przypadku deszczu lub mgły, jak zauważa nasz rozmówca, o nieszczęście będzie bardzo łatwo.

O opinię na temat inwestycji zapytaliśmy mieszkańców. - Wieczorem zupełnie nie widać, że tu są schody, a widać, że dalej jest kontynuacja alejki i można zjechać te dwa metry i się rozbić. I nie ma znaków, więc kolejny bubel. Dalej nie chce mi się wymieniać – stwierdził jeden z rowerzystów.

Trasy rowerowe przez kładkę
Trasy rowerowe przez kładkę
Źródło zdjęcia: krakow.pl

Kontrowersyjna kładka

Kładka Kazimierz-Ludwinów została otwarta 4 października. Jej budowa trwała prawie dwa lata, od stycznia 2024, ale projekt liczy sobie dwadzieścia lat. Inwestycja od początku budziła kontrowersje. W 2018 roku negatywną opinię w sprawie budowy przeprawy wydał Narodowy Instytut Dziedzictwa, a w kwietniu 2025 roku dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaalarmowany przez mieszkańców z ruchu "Bulwar to my", zwrócił się do o Mariusza Lewickiego, stałego przedstawiciela RP przy UNESCO.

W piśmie tym wysoko postawiony urzędnik agendy ONZ ds. oświaty, nauki i kultury domagał się wstrzymania inwestycji "w celu przeprowadzenia gruntownej oceny potencjalnego wpływu na OUV (Wyjątkowa Uniwersalna Wartość - kluczowy atut obiektów wpisanych na listę UNESCO) obiektu zgodnie z Wytycznymi i Narzędziami do Oceny Oddziaływania w Kontekście Światowego Dziedzictwa".

Ostatecznie miasto zamówiło u naukowców z Politechniki Krakowskiej analizę. Według ekspertyzy projekt kładki wpisywał się w wartości UNESCO.

Nowe zabezpieczenia przy kładce
Nowe zabezpieczenia przy kładce
Źródło zdjęcia: tvn24.pl / Piotr Kozanecki
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Drogi w PolsceinwestycjeSamorząd
Czytaj także:
Okrąglak w Gliwicach
Kosztował trzy miliony, od roku stoi pusty i wymaga poprawek. Sprawą zajmuje się prokurator
Mateusz Czajka
imageTitle
Stanowcze stanowisko polskiego związku. "Wciąż giną ludzie"
EUROSPORT
Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Wiózł 60 litrów "kryształu". Grozi mu 10 lat więzienia
WARSZAWA
Zerwania sieć trakcyjna na Mokotowie
Uszkodzona sieć trakcyjna na Mokotowie. Tramwaje na objazdach
WARSZAWA
Zdjęcie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem
"Panie Nawrocki, puszczam do pana oko"
Arleta Zalewska
imageTitle
Szwedzi będą mocniejsi w rewanżu z Polską
EUROSPORT
30 min
Wólka Kossowska, chiński "komisariat"
PremieraSzpiegują, nękają, porywają. Jak działają chińskie "komisariaty" i co odkryliśmy pod Warszawą
Superwizjer
Hubert Aiwanger
"Poczuł się źle". Ciało wicepremiera w pokoju hotelowym
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z Witkoffem i Kushnerem. "Nie ma alternatywy"
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Demokraci zapowiadają rozliczenia Trumpa. Co mogą zrobić?
Angelika Maj
Demokraci wygrali wybory połówkowe w USA
Sukces demokratów, Zgromadzenie TK, prezent dla Nawrockiego
To warto wiedzieć
Donald Trump
Magierowski: Trumpowi pozostaje pole polityki zagranicznej
fakty po faktach
imageTitle
Dziesięć goli w jednym meczu. Co jeszcze działo się w środę w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
GettyImages-2303531209
Gole Polaków w Lidze Mistrzów. Smoki doczekały się zwycięstwa
EUROSPORT
imageTitle
Emocje w hicie ligi siatkarzy. Walka toczyła się do końca
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Komisja Europejska stawia warunki Ukrainie
BIZNES
Mgła
Żółte alarmy w większości Polski
METEO
Brazylia
"Poszliśmy spać, mając coś, a obudziliśmy się, nie mając nic"
METEO
Zderzenie pociągu z ciężarówką w miejscowości Dziemiany (zdj. ilustracyjne)
Zderzenie pociągu z ciężarówką, droga zablokowana
Trójmiasto
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Cztery banki muszą zmienić swoje procedury. "Zwrócimy utracone pieniądze"
BIZNES
imageTitle
Liczy się tylko zespół. Michał Kwiatkowski w Podcaście Eurosportu
EUROSPORT
Głośny cyberatak na Morele.net. Śledczy przedstawili zarzuty podejrzanemu (zdj. ilustracyjne)
Kolejny atak hakerski. Bank ujawnia straty na ponad 100 milionów euro
BIZNES
Wybuch w domu w Kaczorach. Nie żyje jedna osoba
Wybuch i pożar w domu dróżnika. Jedna osoba nie żyje, ranny strażak
Poznań
imageTitle
Real wyszarpał wygraną w doliczonym czasie. Przegrana Liverpoolu
EUROSPORT
Canva, aplikacja, telefon shutterstock_1460790857
"Niezwykle trudna decyzja". Planują duże zwolnienia
BIZNES
Pałac Mostowskich jest siedzibą stołecznej policji
Remont siedziby komendy stołecznej będzie kosztował blisko 100 milionów złotych
WARSZAWA
Donald Trump w USA
Trzy scenariusze po przegranej republikanów. Ekspertka: tej rzeczy najbardziej się obawiam
Kropka nad I
Waldemar Żurek
"Nie jest pan królem". Żurek ostro do prezydenta
Polska
Elon Musk
"Zatrudnijcie prawników". Musk może mieć powody do obaw
BIZNES
Tutaj w nocy chwyci mróz
"Warunki na drogach będą bardzo trudne". Mapy
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica