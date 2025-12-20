Logo strona główna
Zabrzmiał dzwon Zygmunt. Kraków przywitał nowego metropolitę

Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, objął władzę nad diecezją krakowską. W Bazylice Archikatedralnej na Wawelu w sobotę odbywa się ingres nowego metropolity. Ryś zastępuje Marka Jędraszewskiego, który tę funkcję pełnił od 2017 roku.

Uroczysty ingres nowego arcybiskupa rozpoczął się mszą świętą o godz. 11.00. Na ceremonię zostali zaproszeni wszyscy wierni. Organizatorzy zapowiedzieli, że osoby, które nie zmieszczą się w świątyni, będą mogły oglądać transmisję na dwóch rozmieszczonych na placu telebimach. Kard. Ryś wszedł do Bazyliki Archikatedralnej o godz. 10.30.

"Jest tak źle, że proste decyzje będą urastać do rangi rewolucji". Co czeka krakowski kościół

Wejście nowego metropolity miało uroczysty charakter - w bramie zgromadziła się kapituła wraz z biskupami pomocniczymi. Kard. Ryś pokropił wodą święconą zgromadzonych, a następnie rozpoczęła się procesja, w której obok kard. Rysia wzięli udział także abp. Marek Jędraszewski i nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp. Antonio Guido Filipazzi. Zgodnie z tradycją podczas wejścia nowego metropolity zabrzmiał dzwon Zygmunt.

Ingres kardynała Grzegorza Rysia
Papieska bulla

W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Zwracając się w nim do nowego arcybiskupa, papież napisał, że - rozważywszy "ciężar i powagę tego urzędu" - uznano za stosowne powierzyć kardynałowi Rysiowi "zarząd i posługę".

- Twoja gorliwość, okazana we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz ewangeliczna troska o najsłabszych przekonują nas, aby powierzyć ci tę znamienitą kościelną prowincję od wieków wyróżniającą się wiernością oraz wieloma świętymi i błogosławionymi - wskazał papież Leon XIV.

W czasie objęcia urzędu - po odczytaniu bulli papieskiej, przekazaniu pastorału, a w przypadku Archidiecezji Krakowskiej, także Racjonału św. Jadwigi - nowy biskup zajmuje miejsce na katedrze.

Kard. Grzegorz Ryś i ustępujący metropolita abp Marek Jędraszewski na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
XVII-wieczny pastorał i renesansowy kielich

Krakowska kuria poinformowała, że podczas ceremonii użyty został pastorał po biskupie krakowskim z końca XVII wieku Janie Małachowskim, a także renesansowy kielich biskupa Samuela Maciejowskiego z połowy XVI wieku. Kardynał Grzegorz Ryś miał na sobie też pierścień, który Jan Paweł II podarował kard. Franciszkowi Macharskiemu.

Kard. Grzegorz Ryś decyzją Leona XIV zajął miejsce abp. Marka Jędraszewskiego, który metropolitą krakowskim był od 2017 r. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w czerwcu 2024 r. złożył na ręce Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Papież przyjął ją, prosząc jednocześnie, aby sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy.

Kim jest nowy metropolita?

Grzegorz Ryś urodził się w 1964 r. w Krakowie, tu studiował w Wyższym Seminarium Duchownym i Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), przyjął święcenia kapłańskie, był biskupem pomocniczym. Wykładał też w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W 2017 r. został arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Marek Jędraszewski urodził się w 1949 r. w Poznaniu. Studiował m.in. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładał m.in. filozofię. Pełnił posługę kapłańską w Wielkopolsce.

