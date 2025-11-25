Dyrektor wysłał ucznia do fryzjera. Został zawieszony

Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. "Poprosiliśmy o złożenie wyjaśnień na piśmie" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według informacji przekazanych przez krakowski magistrat, zdarzenie miało miejsce 15 października. O tym, co wówczas zaszło, kilka tygodni później rodzice ucznia zdecydowali się poinformować Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Z przekazu małopolskiego kuratora oświaty - zawartego w piśmie skierowanym do prezydenta miasta - wynika, że dyrektor XLIV LO polecił niepełnoletniemu uczniowi, by ten w czasie zajęć lekcyjnych udał się do wskazanego fryzjera i wrócił z ogoloną głową. Dyrektor powiedział chłopcu, że nie wpuści go do szkoły, jeżeli nie zgoli włosów. Powodem miała być fryzura, która - zdaniem dyrektora - nie spełniała wymogów opisanych w statucie szkoły. Drogę do fryzjera i z powrotem uczeń pokonał sam, bez opieki osoby dorosłej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Wnioski o zawieszenie i złożenie wyjaśnień

Nie poinformował rodziców

Dyrektor nie poinformował o wydanym poleceniu rodziców ucznia, czym - jak podkreśla kurator oświaty - naruszył także ich prawa do podejmowania decyzji w sprawie wychowania, wizerunku i zdrowia syna.

Na podstawie tych ustaleń - przypomniał magistrat - 19 listopada kurator oświaty wydał rzecznikowi dyscyplinarnemu dla nauczycieli przy wojewodzie małopolskim polecenie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

„W związku z zawiadomieniem Kuratorium Oświaty w Krakowie, mając na względzie powagę stawianych dyrektorowi zarzutów i uznając priorytet zapewnienia społeczności szkolnej warunków do spokojnego kontynuowania pracy, prezydent Krakowa uznał za celowe zawieszenie dyrektora w wykonywaniu obowiązków” - zakomunikował magistrat.

Podkreślił, że zanim zapadła decyzja o zawieszeniu, obie strony zostały wysłuchane oraz mogły zdać relację z przebiegu zdarzenia i przedstawić szczegółowe wyjaśnienia.

Dyrektor: mam poczucie niezrozumienia

Dyrektor Mariusz Graniczka powiedział we wtorek dziennikarzom: „Mam poczucie pełnego niezrozumienia przez moich zwierzchników sytuacji, bo mam poczucie absolutnego skrzywdzenia”.

Według jego relacji, uczniowi przysłanemu do niego przez jedną z nauczycielek zasugerował, że w wolnej chwili może poprawić fryzurę nieopodal u zaprzyjaźnionego fryzjera. To sam uczeń - zaznaczył Graniczka - zaproponował, że pójdzie do fryzjera na przerwie, na co on przystał.

- Według mojego rozeznania pozwoliłem uczniowi wyjść ze szkoły na jego prośbę i sugestię - ocenił dyrektor liceum.

Jego zdaniem decyzje kurator oświaty i prezydenta miasta zostały podjęte „nadzwyczaj szybko”, co ma związek z jego wcześniejszą aktywnością jako dyrektora XLIV LO. Według doniesień lokalnych mediów dyrektor ma skrajnie prawicowe poglądy, z którymi się nie kryje.

- Mam rok do emerytury, to co robiłem przez cała lata czyniłem ze świadomością uczciwości, podejścia do obowiązku jako dyrektora, wychowawcy i nauczyciela, nie patrzyłem, czy władza jest z jednej strony czy drugiej – podsumował Graniczka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD