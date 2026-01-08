Bezrobotne "zetki" spod Wawelu. Jest ich coraz więcej, choć wciąż bardzo mało

Bezrobocie w Polsce Źródło: TVN24

Dane dotyczące bezrobocia podał Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Z raportu wynika, że na koniec III kwartału 2025 r. w mieście były niemal 3 tys. osób do 30. roku życia zarejestrowane jako bezrobotne. To o prawie 40 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Wzrost bezrobocia wśród osób do 30. roku życia w Krakowie jest efektem kilku nakładających się trendów. Miasto od kilku lat traci część centrów usług wspólnych, które pełniły rolę naturalnego wejścia na rynek pracy dla absolwentów i młodych specjalistów. Jednocześnie postępująca automatyzacja i wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji ograniczają liczbę stanowisk typu entry-level. To nie oznacza, że Kraków staje się nieprzyjazny dla młodych, ale że próg wejścia na rynek pracy wyraźnie się podniósł – pracodawcy oczekują dziś kompetencji i doświadczenia, których sam system edukacji często jeszcze nie dostarcza. W efekcie młodzi dłużej szukają pracy albo rozważają relokację. To statystycznie widać już we wzroście bezrobocia w tej grupie wiekowej - skomentował Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

1/3 Krakowian to "zetki"

Ostatni raport Grodzkiego Urzędu Pracy - "Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy" - podsumowuje sytuację na lokalnym rynku pracy w III kwartale 2025 r. Wydanie w znacznej części poświęcone jest pozycji pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1995 r.

Jak podał GUP, w Krakowie mieszka ponad 230 tys. osób (stan na koniec 2024 r.) do 30. roku życia, co stanowi blisko 29 proc. ogółu populacji w mieście. W tej grupie na koniec września 2025 zrejestrowanych było dokładnie 2 290 bezrobotnych, czyli o 37,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Udział młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 17,8 proc. i – jak podał GUP – mimo że ich sytuacja stopniowo pogarsza się w ostatnich latach, to nadal pozostaje korzystniejsza niż w okresach spowolnienia gospodarczego sprzed kilku lat.

Absolwenci w pośredniaku i w kolejce po dotacje

Z raportu wynika, że młodzi bezrobotni to coraz częściej osoby z wyższym wykształceniem, często bez udokumentowanego doświadczenia zawodowego, co świadczy o trudnościach w płynnym wejściu na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Według raportu, dla przedstawicieli pokolenia Z szczególnie ważne w pracy są: docenienie, dobra atmosfera, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, wspierający styl zarządzania. Pokolenie to jest świadome zmian technologicznych i wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, dlatego coraz częściej wybiera stabilność zatrudnienia kosztem szybkiego awansu.

Publikacja pokazuje, że młodzi krakowianie starają się być przedsiębiorczy. W latach 2021–2025 osoby do 30. roku życia stanowiły ponad jedną trzecią beneficjentów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanych przez Grodzki Urząd Pracy. Ponad 75 proc. z tych firm pozostawało aktywnych, a osoby, które zakończyły działalność, bardzo rzadko wracały do rejestrów bezrobocia.

"Rynek jest stabilny"

Na koniec września 2025 w stolicy Małopolski liczba wszystkich bezrobotnych osób równa była 12 878 osób, co oznacza wzrost o niemal 23 proc. rok do roku. Stopa bezrobocia zaś wzrosła o 0,5 proc. – wyniosła 2,5 proc., podczas gdy w analogicznym czasie w 2024 r. równa była 2 proc.

GUP podsumowując raport ocenił, że obraz krakowskiego rynku pracy był umiarkowanie stabilny, z widocznymi sygnałami zmian strukturalnych. Zatrudnienie utrzymywało się na wysokim poziomie, a przeciętne wynagrodzenia nadal rosły, podobnie jak liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Zdaniem autorów raportu wzrost bezrobocia należy interpretować głównie w kontekście zmian legislacyjnych i reformy urzędów pracy, które zmieniły zasady rejestracji, a nie jako bezpośredni efekt pogorszenia sytuacji gospodarczej.

"Krakowski rynek pracy pozostaje relatywnie stabilny, jednak rosnąca liczba zgłoszeń planowanych zwolnień grupowych pokazuje, że wiele firm przechodzi procesy reorganizacyjne. To sygnał, który wymaga uważnego monitorowania w kolejnych kwartałach" – czytamy w publikacji.

W raporcie podano także m.in., że stycznia do września 2025 r. w Krakowie 29 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych - zwolnienia te objęły 3 903 i był to wzrost o 80,4 proc. rok do roku. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z branży IT oraz z sekcji działalność profesjonalna naukowa i techniczna.

W samym wrześniu do grodzkiego urzędu wpłynęło 1109 ofert pracy, czyli o ponad połowę mniej niż rok wcześniej.

