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Kraków

Ukrywał się 15 lat, wytropili go "łowcy głów"

Mężczyzna ukrywał się 15 lat
Małopolscy "łowcy głów" zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się 15 lat
Źródło wideo: Małopolska policja
Źródło zdj. gł.: Policja Małopolska
Po 15 latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości policjanci zatrzymali mężczyznę skazanego za brutalny rozbój. Poszukiwany od 2011 roku listem gończym został namierzony w Bielsku-Białej przez funkcjonariuszy z Krakowa. Trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Sprawa swój początek miała w 2008 roku, gdy 21-latek brał udział w brutalnym rozboju w Krakowie. Ofiara napaści została dotkliwie pobita i okradziona. Po zakończeniu postępowania sądowego skazany nie trafił do więzienia - zniknął i przez kolejne lata ukrywał się przed policją. W 2011 roku krakowski sąd wystawił za nim list gończy. Poszukiwany był także w związku z kradzieżami, za które odpowiadał przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty.

Wytropiony i zatrzymany przez "łowców głów"

Pomimo intensywnych działań policjantów z VII Komisariatu Policji w Krakowie jego miejsce pobytu przez lata pozostawało nieznane. Przełom nastąpił kilka tygodni temu, gdy do poszukiwań włączyli się tzw. policyjni łowcy głów, czyli funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mężczyzna ukrywał się 15 lat
Mężczyzna ukrywał się 15 lat
Źródło zdjęcia: Policja Małopolska

Po analizie zebranych informacji policjanci namierzyli mężczyznę w Bielsku-Białej. Został zatrzymany podczas dynamicznej akcji, w której uczestniczyli mundurowi z KWP i KMP w Krakowie oraz funkcjonariusze VII Komisariatu Policji.

Według ustaleń, przez lata ukrywania się poszukiwany nie używał własnych dokumentów, pracował na czarno i unikał wszelkich kontaktów, które mogłyby doprowadzić do jego identyfikacji. W tym czasie zdążył ułożyć sobie życie - jego partnerka nie wiedziała o jego przestępczej przeszłości ani o tym, że od lat jest poszukiwany.

Zatrzymany został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MałopolskaPolicjaŁowcy głów
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