Kraków Pochodzą z Iraku, przylecieli ze Stambułu, mieli francuskie paszporty

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KOSG

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Po przylocie samolotu rejsowego ze Stambułu do kontroli paszportowej zgłosiła się obywatelka Iraku oraz towarzyszący jej rodak. Oboje przedstawili francuskie paszporty, które wzbudziły podejrzenia strażników granicznych.

"Szczegółowa weryfikacja wykazała, że dokumenty zostały przerobione i zawierały dane personalne innych osób. Ponadto oba paszporty figurowały w dostępnych bazach, jako utracone przez prawowitych posiadaczy oraz podlegające zatrzymaniu" - poinformowała Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. "W związku z podejrzeniem usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na posłużeniu się przerobionymi francuskimi paszportami, oboje Irakijczycy zostali zatrzymani" - dodała.

Francuskie paszporty były przerobione Źródło zdjęcia: KOSG

Trafili do strzeżonego ośrodka

W sprawie wszczęto postępowanie karne i przedstawiono obojgu zarzuty. Przesłuchani w charakterze podejrzanych cudzoziemcy przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Irakijka miała 800 euro, pieniądze te zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach wystąpił do sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemców w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Sąd się na to zgodził.