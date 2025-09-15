Autobus nagle zahamował. Pięć osób poszkodowanych

Kraków Źródło: Google Earth

W poniedziałek kilka minut po godzinie 8.30 na ulicy Lubomirskiego w Krakowie autobus miejski linii 511 gwałtownie zahamował. Zdarzenie było bardzo niebezpieczne.

Dwie osoby w szpitalu

- Pasażerowie, którzy nie trzymali się odpowiednio poręczy, w wyniku tego hamowania przewrócili się. Poszkodowanych zostało łącznie pięć osób - powiedział tvn24.pl Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji, poinformował nas, że do szpitala trafiły dwie pasażerki w wieku 17 i 66 lat, które doznały obrażeń ciała.

Wstępne ustalenia

- Według wstępnych ustaleń kierowca autobusu nie zachował odpowiedniej odległości od poprzedzającego go pojazdu i dlatego nagle zahamował - powiedział Szpiech. Dodał, że kierowca był trzeźwy.

Autobus nie zderzył się z niczym i na zewnątrz nie został uszkodzony. Jednak, jak powiedział Piotrowski, w środku doszło do "drobnych uszkodzeń" - pękły płyty oddzielające przestrzeń dla pasażerów od drzwi.

- Autobus został zabrany na zajezdnię. Został zastąpiony przez inny pojazd - dodał Piotrowski.