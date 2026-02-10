Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Archiwum krakowskiej kurii otwarte, w środku są "kilometry" akt

23.09 | "Mało to przypomina dobrego pasterza". Duchowni krytykują działanie krakowskiej kurii
Archiwum krakowskiej kurii zostało ponownie otwarte
Źródło: TVN24
Archiwum Archidiecezji Krakowskiej jest już otwarte - to realizacja zapowiedzi kardynała Grzegorza Rysia. Poprzedni metropolita, arcybiskup Marek Jędraszewski, zamknął zbiory, blokując m.in. badanie materiałów odnoszących się do przypadków pedofilii na terenie archidiecezji. Teraz mogą być one przydatne w pracy przyszłej komisji.

Decyzja o ponownym otwarciu Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie zapadła niedługo po objęciu przez kardynała Grzegorza Rysia stanowiska jako nowego metropolity. Dostęp do zbiorów diecezjalnych został zablokowany we wrześniu 2024 roku, gdy na czele kurii stał abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Badacze i dziennikarze mogą już składać wnioski

Zbiory zostały ponownie udostępnione zgodnie z zapowiedzią we wtorek, 10 lutego. Nowym dyrektorem archiwum został ksiądz doktor Rafał Szczurowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Kardynał Ryś prześwietli finanse krakowskiej kurii
24
Dla Jędraszewskiego molestowanie było "absolutnie niepewne". Ryś pisze o "smutku i odwadze"
Ks. dr Rafał Szczurowski
Kardynał otwiera archiwum zamknięte przez poprzednika. Wiemy, kto nim pokieruje

Jak powiedział duchowny w rozmowie z Marcinem Kwaśnym, reporterem TVN24, archiwum jest dostępne na podobnych zasadach jak inne tego typu instytucje.

- Czy badacze, czy dziennikarze, mogą składać wnioski o udostępnianie akt, które są udostępniane 50 lat po wytworzeniu dokumentu, 80 lat po śmierci danej osoby i 20 lat, jeśli chodzi o korespondencję - powiedział ksiądz Szczurowski.

Dyrektor archiwum wyjaśnił, że w poszczególnych przypadkach ksiądz kardynał Ryś może wyrazić zgodę na skorzystanie na przykład z akt personalnych, które są jeszcze objęte tajemnicą archiwalną. Co do zasady jednak teczki personalne, odnoszące się do kardynała Karola Wojtyły czy kardynała Adama Sapiehy, nie mogą być na razie udostępnione.

Poprzedni metropolita zamknął zbiory

Archiwum krakowskiej kurii zostało zamknięte we wrześniu 2024 roku, gdy metropolitą krakowskim był arcybiskup Marek Jędraszewski. Ostatni dyrektor tej instytucji - ks. prof. Jacek Urban - przestał pełnić funkcję, gdy w 2023 roku dziennikarze zaczęli publikować materiały o księżach wykorzystujących dzieci za czasów kardynała Karola Wojtyły.

Abp Marek Jędraszewski
Abp Marek Jędraszewski
Źródło: Art Service/PAP

Chodzi między innymi o reportaż Marcina Gutowskiego w TVN24 pt. "Franciszkańska 3", w którym przedstawiono dowody, że Karol Wojtyła jako metropolita miał wiedzę o przypadkach seksualnego wykorzystywania dzieci i nie reagował na to w odpowiedni sposób.

Franciszkańska 3
Dowiedz się więcej:

Franciszkańska 3

Czarno na białym. Bielmo

Komisja ds. pedofilii

Kard. Grzegorz Ryś ma nadzieję, że w marcu podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski powołana zostanie ogólnopolska komisja historyczna do spraw zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, to Ryś powoła komisję lokalną, która będzie działała na terenie archidiecezji krakowskiej.

W tym kontekście zbiory krakowskiego archiwum mogą okazać się bardzo przydatne. - Komisja będzie działała na swoich zasadach, pewnie będzie ustalony jakiś jej regulamin i wtedy dokumenty będą przekazane tej komisji, która ma zbadać to, co ma zbadać - powiedział ksiądz Szczurowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy

Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy

WARSZAWA
Kardynał wysłał trzy transporty do Ukrainy. Zapłacił zbiórką z tacy

Kardynał wysłał trzy transporty do Ukrainy. Zapłacił zbiórką z tacy

Dyrektor archiwum przyznał, że nie zna uzasadnienia decyzji poprzedniego metropolity krakowskiego w sprawie zamknięcia dostępu do tej instytucji. Zaznaczył jednak, że wcześniej zbiory były udostępniane bez przeszkód.

Kilometry akt

Ksiądz Rafał Szczurowski poinformował, że gdyby dokumenty z archiwum krakowskiej kurii ułożyć w jednej, długiej linii, miałaby ona "kilka kilometrów". Podkreślił, że to "jedno z najstarszych" archiwów w Polsce. - Jest rzeczywiście obszerne. Gromadzimy tutaj dokumenty od końca XIV wieku aż do współczesności, więc to jest ogromny zasób - powiedział dyrektor.

W zasobach archiwum archidiecezji znajdują się dokumenty związane m.in. z pracą kancelarii kurii i z działalnością biskupa, w tym korespondencja urzędowa. Są też księgi święceń, dokumentacja związana z wizytacjami, akta dotyczące parafii i zakonów czy duplikaty ksiąg metrykalnych z XIX wieku.

"W materiałach archiwalnych gromadzonych przez kurię biskupią od czasów średniowiecza znajduje odbicie bogactwo religijne i różnorodność kulturowa tak rozległej kiedyś diecezji krakowskiej" - czytamy w komunikacie krakowskiej kurii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
Tagi:
KrakówKuriaKardynał Grzegorz RyśKościół katolickiKościół w PolsceMałopolska
Czytaj także:
Waldemar Żurek
"Czas skończyć z tą patologią". Minister apeluje
Polska
apteka, leki, farmaceuta
Obiecują "zwrot kosztów za leki". NFZ ostrzega przed oszustwem
BIZNES
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
METEO
imageTitle
Świątek w formie olimpijskiej. Występ na medal
EUROSPORT
Kierowca z dwoma dożywotnimi zakazami i pod pływem narkotyków wjechał do rowu
Zjechał do rowu, potem zabarykadował się w aucie. Nagranie
Wrocław
shutterstock_2637444263
Kawa lub herbata mogą wspierać pamięć i zdrowie mózgu. Oto, ile warto pić
Zdrowie
imageTitle
Wzruszające słowa tuż po złocie. Wykrzyczał to prosto do kamery
EUROSPORT
Zdjęcie z monitoringu przy hali szkoły
Napaść pseudokibiców. Kamery uchwyciły sprawców
Trójmiasto
imageTitle
Wielki cios dla amerykańskich alpejek
Najnowsze
Bad Bunny i Lady Gaga podczas Super Bowl
Nieoczekiwany efekt występu Bad Bunny'ego
Maciej Wacławik
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanej siedzibie państwowego banku. Ewakuacja 200 osób
WARSZAWA
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa rady więcej
METEO
shutterstock_2360570399
Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę
BIZNES
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Umowa UE-Mercosur. Parlament za klauzulą ochronną
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Polska
Jan Guńka na igrzyskach
Śmiech i łzy radości. Rozdano kolejne medale
RELACJA
imageTitle
Zdetronizował mistrza. Wystarczyła pierwsza próba
EUROSPORT
Donald Tusk podczas obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni
Tusk o "odradzającej się potędze morskiej"
Polska
imageTitle
Klaebo z siódmym złotem. Historyczny sukces Szwedki
EUROSPORT
paczki paczek shutterstock_2268773341
Ile kosztują pączki? Tyle zapłacimy w tłusty czwartek
BIZNES
shutterstock_2268255603
Jak śpisz, tak chorujesz. Stworzono nowy podział typów snu
Zdrowie
shutterstock_596996540
Polska turystka "straciła orientację". Międzynarodowa akcja ratunkowa
Polska
Szczepionka na HPV a pismo z Ministerstwa Zdrowia. Uwaga na tę manipulację
Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację
KONKRET24
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
Świat
pięść (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kobietę, wtedy druga stanęła w jej obronie
Poznań
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Alarmy przed gołoledzią dla 13 województw
METEO
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
BIZNES
Chappell Roan
Popularna piosenkarka pisze o zakończeniu współpracy. W tle akta Epsteina
Kultura i styl
imageTitle
Czternastoletni Kacper Tomasiak: może kiedyś wystartuję na igrzyskach
EUROSPORT
Posłanka Katarzyna Piekarska i Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z hasłem spotkania "Wyprzedźmy chorobę!"
Co drugi uczeń i większość dorosłych cierpi z powodu bólu pleców. Jak przerwać błędne koło bólu?
Anna Bielecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica