Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Padły strzały

W niedzielę po godzinie 8 krakowscy policjanci chcieli zatrzymać do kontroli samochód, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość. Siedzący za kierownicą mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Aspirant Bartosz Izdebski z krakowskiej komendy wojewódzkiej przekazuje, że uciekającego mężczyznę zatrzymano w Budzynie za Kryspinowem, czyli blisko 13 kilometrów dalej.

- W czasie akcji funkcjonariusze użyli broni oraz auta służbowego, żeby uniemożliwić dalszą ucieczkę. Szczegóły podejmowanych działań będą dokładnie analizowane. Obecnie gromadzimy materiał dowodowy w tym zakresie i nie podajemy szczegółowych informacji - dodaje asp. Izdebski.

Policjant dodał, że ścigany po unieruchomieniu pojazdu nieskutecznie probował uciekać pieszo. W czasie działań jedyną osobą lekko ranną był funkcjonariusz policji. Trafił do szpitala na badania.

Miał narkotyki

Kierowcą uciekającego renault okazał się 19-latek. Przyznał policjantom, że nie zatrzymał się do kontroli, bo miał przy sobie środki odurzające. Funkcjonariusze je zabezpieczyli.

- Na razie nie wiemy, czy kierowca był pod wpływem substancji, które mogły wpływać na jego zdolności prowadzenia pojazdów. Została od niego pobrana krew do badań - podkreśla asp. Bartosz Izdebski.

