"Walczymy o każdy oddech pacjenta". Przy respiratorach stają ortopedzi, ginekolodzy, chirurdzy

Ta fala jest dużo gorsza, bo jest więcej zachorowań, ale też dużo więcej wiemy - mówił we "Wstajesz i wiesz" dr Krzysztof Czarnobilski, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa szpitala MSWiA w Krakowie. - Na oddziałach covidowych słyszę tylko szum tlenu wydobywającego się z urządzeń. W walkę o każdy oddech pacjentów zaangażowani są nie tylko interniści i geriatrzy, ale też lekarze innych specjalności, na przykład chirurdzy, ortopedzi czy ginekolodzy - podkreślił

- Dla nich to jest zupełna nowość, zajmowanie się pacjentem covidowym, nieraz w bardzo ciężkim stanie – podkreślił lekarz.

- Młodzi lekarze pytają, kiedy wrócimy do normalności. Są nie tylko zmęczeni, ale też chcieliby robić to, o czym marzyli. Chirurdzy chcieliby operować, zwłaszcza rezydenci, którzy się uczą. Sytuacja jest naprawdę trudna – ocenił dr Czarnobilski.

"Rotacja następuje na bieżąco"

Na pytanie o wolne i zajęte respiratory zastępca dyrektora krakowskiego szpitala odpowiedział, że chociaż w czwartek zwolniło się kilka miejsc, to na szpitalnym podjeździe już czekają karetki z pacjentami, którzy je zapełnią. – Rotacja następuje na bieżąco, mamy zajęte wszystkie łóżka respiratorowe, za chwilę zapełnią się też pozostałe łóżka – przewiduje dr Czarnobilski.

W sytuacji, gdy pacjent nagle potrzebuje respiratora, a maszyn brakuje, zaczyna się szukanie miejsca w innej placówce za pośrednictwem koordynatora wojewody. – Do tej pory nawet nam się to udawało – zaznacza lekarz. Dodaje jednocześnie, że takie poszukiwania muszą być przeprowadzane dość często.

- Często dochodzi do takich stacji, nieraz są one dramatyczne. Mieliśmy taką pacjentkę 35-letnią, która została przyjęta z niewielkimi zmianami w płucach, a po dwóch dniach jej płuca były niemal całkiem zajęte przez stan zapalny i musiała być podłączona do respiratora – relacjonuje rozmówca TVN24.