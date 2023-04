Płonęły trawy, ogień przeniósł się na ogrodzenie posesji. Podejrzany o podpalenie w rękach policji

Policja: 29-latek był osobą poszukiwaną

Wypalanie traw. Statystyki, kary, skutki dla przyrody

Od początku roku już prawie trzy tysiące razy strażacy wyjeżdżali do interwencji związanych z wypalaniem traw. Tylko w jeden z marcowych weekendów, jeszcze przed początkiem wiosny, konecka straż pożarna była wzywana do 17 pożarów traw i nieużytków.

Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca - zgodnie z zapisami Kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.