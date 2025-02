Kolejne zawiadomienie do prokuratury. Likwidacja Kraków 5020

Do prokuratury trafiło kolejne zawiadomienie w sprawie działalności spółki Kraków 5020. Jednostka, kojarzona w mieście między innymi z wysokich nakładów na funkcjonowanie oraz z utworzenia drugiej miejskiej telewizji, została rozwiązana przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Trwa proces likwidacji spółki.

Jak poinformowała Izba w komunikacie, w związku z kontrolą dotyczącą powołania i działalności spółki Kraków 5020 w okresie od grudnia 2023 r. do czerwca 2024 r., skierowano do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa tej spółki oraz wiceprezesa ds. technologii i inwestycji.

Jest to kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie miejskiej spółki. Organ sprawdza już, czy spółka nie naraziła gminy Kraków na szkody majątkowe w wysokości co najmniej 20 mln zł.