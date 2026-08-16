Kraków Awantura na stacji paliw i atak nożem. Cztery osoby ranne Rafał Molenda |

Kęty (Małopolska) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Zgłoszenie o bójce na jednej ze stacji paliw wpłynęło do służb tuż po północy. O zdarzeniu powiadomili świadkowie, którzy zauważyli awanturę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w zdarzeniu uczestniczyło kilka osób, w tym kobiety i mężczyźni. W pewnym momencie jeden z uczestników wyjął nóż i zaatakował.

- Po ataku napastnik uciekł. Policjanci z komisariatu w Kętach oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu rozpoczęli poszukiwania i zabezpieczali materiał dowodowy. Funkcjonariusze przesłuchiwali świadków oraz analizowali nagrania z monitoringu. Podejrzewany mężczyzna został już zatrzymany - przekazała Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Cztery osoby ranne

Jak informują służby, w zdarzeniu cztery osoby odniosły obrażenia. Trzy mają rany powierzchowne. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Jak informują służby, obrażenia nie zagrażają jej życiu. Według policji zarówno zatrzymany, jak i pozostali uczestnicy bójki byli wcześniej znani funkcjonariuszom.

Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg zajścia. Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszy zatrzymany. O dalszych decyzjach będzie rozstrzygała prokuratura.