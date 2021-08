Była pewna, że rozmawia z pracownikiem platformy wiertniczej. Przelała mu pieniądze

Rozmówca 50-latki podał się za samotnego wdowca, przesłał jej nawet "swoje" zdjęcia. W rozmowach zapewniał, że chce zerwać umowę ze swoim pracodawcą i jak najszybciej przyjechać do Polski, by poznać kobietę osobiście. By stało się to możliwe, poprosił o pożyczenie pieniędzy. Gorliczanka przelała mu ponad dziewięć tysięcy złotych.