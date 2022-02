11 nastolatków utknęło w nocy w górach

czytaj dalej

Emmanuel Macron miał przekonać Władimira Putina do deeskalacji napięcia przy granicy z Ukrainą. Przełom - jak zapowiadał Kreml - jednak nie nastąpił, a prezydent Francji odleciał z Moskwy do Kijowa praktycznie "z niczym" - ocenia poniedziałkowe wydarzenie rosyjska niezależna prasa. "W Moskwie Macron chciał osobiście rozmawiać z Putinem, by móc odczytać jego 'język ciała', ale prezydenci usiedli przy takim stole, że dzieliło ich co najmniej osiem metrów, a z takiej odległości było to trudne - ironizuje w obszernej publikacji "Nowaja Gazieta".