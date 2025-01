Auto z nastolatkami wylądowało w rowie. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku, do którego doszło w sylwestrową noc w miejscowości Gnojnik (woj. małopolskie). Samochód wylądował w rowie. Poszkodowani w wieku około 18 lat byli zakleszczeni w środku. Nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną zdarzenia. To ustala policja.