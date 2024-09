Sylwia Peretti wypadła autem z drogi. Policja o szczegółach zdarzenia

Do zdarzenia doszło 2 września około godziny 15 na zakopiance w miejscowości Głogaczów. Policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego, podczas którego samochód marki Mercedes z siedzącą za jego kierownicą 42-letnią kobietą wypadł z drogi i wjechał w przydrożne zarośla. Zdarzenie potwierdził oficer prasowy policji w Myślenicach. - Policjanci, którzy byli na miejscu, nie stwierdzili, że doszło czynu karalnego z winy kierującej i odstąpili od czynności i wymierzenia kary - czyli kierująca nie popełniła wykroczenia - przekazał w rozmowie z tvn24.pl, podkomisarz Dawid Wietrzyk. W mediach pojawiły się informacje, że za kierownicą samochodu siedziała znana z programu "Królowe życia" w TTV, Sylwia Peretti.

Sylwia Peretti przechodzi badania

Skontaktowaliśmy się menedżerem Sylwii Peretti, który potwierdził, że doszło do zdarzenia drogowego. Przekazał, że w związku z nim 42-latka przechodzi badania, ale nie przebywa w szpitalu. - To nie był żaden wypadek, nie było tam osób trzecich, nie było to ani centrum miasta, ani skrzyżowania, zdarzenie nie miało też nic wspólnego z przekroczeniem prędkości. Faktycznie badamy się, ale bardziej pod kątem różnych ukrytych rzeczy, które mogły się wydarzyć podczas tego zdarzenia, natomiast to nie jest tak, że przebywała w szpitalu, bo jest w stanie ciężkim, nie szukałbym na siłę sensacji - przekazał menedżer Sylwii Peretti, Adam Zajkowski.