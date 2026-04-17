Kraków Uszkodzony gazociąg przy szkole. Ewakuacja uczniów Oprac. Tomasz Kubik |

Głogoczów (woj. małopolskie)

- Do uszkodzenia gazociągu doszło w piątek przed południem podczas prac ziemnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Głogoczowie. Jeszcze przed przybyciem służb z budynku ewakuowało się 288 uczniów oraz 33 pracowników - poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

Na miejscu działania prowadzi pogotowie gazowe, które zabezpiecza uszkodzoną instalację. W rejonie szkoły pracują również strażacy - do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Jak dodał rzecznik, uczniowie są sukcesywnie odbierani przez rodziców. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o konieczności hospitalizacji.