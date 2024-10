Dyrektorka MOCAK-u straci stanowisko. Prezydent "nie widzi możliwości dalszej współpracy"

Miała pozostać do 2031 roku

Potocka od lat jest związana z krakowskimi instytucjami kultury. Od 2002 do 2010 była dyrektorką Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, a następnie kierowała MOCAK-iem. Przez pięć lat była też jednocześnie dyrektorką obu tych instytucji. Decyzją poprzedniego prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, miała pozostać na stanowisku w MOCAK-u do 2031 roku.

Proces o mobbing

Zwróciliśmy się do krakowskiego Sądu Okręgowego z pytaniem o to, czy któraś ze stron odwołała się od wyroku, na odpowiedź czekamy.

Gosek-Popiołek: to krok w dobrą stronę

"Gratuluję artystom i artystkom, pracownikom i pracowniczkom, całemu środowisku kultury. Cieszę się, że mogłam wraz z wami pracować nad zmianą stanowiska władz miasta. (…) Teraz przed nami walka o to, by odbył się transparentny konkurs na stanowisko dyrektorskie" - czytamy we wpisie.