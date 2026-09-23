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RELACJA

Debata kandydatów na prezydenta Krakowa. Relacja na żywo

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debata
Teatr im. Juliusza Słowackiego gotowy na debatę kandydatów na prezydenta Krakowa
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Wszystkich siedmiu kandydatów na prezydenta Krakowa bierze udział w debacie transmitowanej od godziny 20.30 na antenie TVN24, a także w serwisie TVN24+. Na naszym portalu trwa relacja na żywo. Debatę prowadzi Katarzyna Kolenda-Zaleska. Kandydaci mówią o polityce społecznej.

Debatę relacjonujemy na żywo:

Sortowanie:
12 minut temu

Owca pyta Gibałę, jak chce działać bez współpracy z rządem. Gibała odpowiedział, że oczekuje od premiera Donalda Tuska profesjonalizmu, uważa, że nie będzie szykanował mieszkańców Krakowa.

13 minut temu

Drewnicki pyta Gibałę, jak jest przygotowany na ewentualny kryzys. Gibała odparł, że ma przygotowany plecak ewakuacyjny, a także, że przeczytał poradnik bezpieczeństwa.

15 minut temu

Klimek pyta Gosek-Popiołek o poradniki o to, jak uniknąć napaści seksualnej. Polityczka odpowiedziała, że nie ma takich poradników. Mówiła, że chce żyć w Krakowie bez rasizmu.

20:45

Łukasz Gibała: należy zrobić inwentaryzację schronów, miasto powinno współpracować z organizacjami pozarządowymi.

20:44

Sławomir Pietrzyk: należy stworzyć centrum monitoringu, trzeba zadbać o schrony i edukację seniorów.

20:42

Daria Gosek-Popiołek: tworzymy jedno społeczeństwo, działania muszą być krótkoterminowe i długoterminowe, musimy postawić na audyt miejsc schronienia.

20:41

Aleksandra Owca: Michał Klimek dzieli ludzi na lepszych i na gorszych, musimy być zjednoczeni, należy zadbać o szkolenia i o stan schronów.

20:40

Monika Piątkowska: ścisła współpraca z rządem, trzeba przystosować schrony, informacja i edukacja obywateli, spółki miejskie muszą być zabezpieczone.

20:39

Michał Drewnicki: musimy zadbać, by osiedla były bezpieczne, miasto musi być przygotowane na kryzysy, postuluję przegląd i stworzenie nowych schronów.

20:38

Michał Klimek: nie pozwolę z Krakowa zrobić multi-kulti, zero socjalu dla imigrantów.

20:37

Najpierw część poświęcona bezpieczeństwu.

20:32
WAŻNE

Debata już jest transmitowana na antenie TVN24.

20:15

24 maja w referendum mieszkańcy Krakowa przedterminowo odwołali z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. 27 września odbędą się wybory nowego włodarza miasta.

W środę, na kilka godzin przed debatą, z kandydatury zrezygnował jeden z inicjatorów referendum, Jan Hoffman. Przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale.

Jan Hoffman
Jan Hoffman
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Jak wyjaśnił Hoffman, z wewnętrznych badań jego sztabu wynika, że Gibała może wygrać już w pierwszej turze. 

Łukasz Gibała
Łukasz Gibała
Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Łukasz Gibała faktycznie jest liderem każdego sondażu, o czym można przeczytać na naszym portalu.

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WYBORY W KRAKOWIE
19:57

Zgodnie z planem debata rozpocznie się o godzinie 20.30 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Już w niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jeśli w pierwszej turze wyborów w Krakowie żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października.

ŚLEDŹ WYBORY W KRAKOWIE >>>

W środę rano z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wycofał się Jan Hoffman, co oznacza, że kandydatów pozostało siedmiu. Są to:

  • Michał Drewnicki (PiS),
  • Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),
  • Daria Gosek-Popiołek (Lewica),
  • Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
  • Aleksandra Owca (Razem),
  • Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; ma poparcie KO i PSL),
  • Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Cała siódemka bierze udział w debacie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie transmitowanej na naszej antenie, którą prowadzi reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Debatę możesz też oglądać w TVN24+

Zasady debaty

Debata podzielona jest na cztery części. Trzy pierwsze z nich to: polityka bezpieczeństwa, polityka społeczna, standardy polityki. Ostatnia to pytania uczestników.

Pytania i odpowiedzi udzielane są w kolejności: pierwsza i trzecia część zaczyna się od kandydata siedzącego skrajnie po lewej, kończy na siedzącym skrajnie po prawej. Druga i czwarta część rozpoczyna się od kandydata siedzącego skrajnie po prawej i kończy na kandydacie siedzącym skrajnie po lewej.

Kandydat ma 60 sekund na odpowiedź w każdej z części. Prowadząca debatę powtarza pytanie po odpowiedziach drugiego i czwartego kandydata.

Po każdej części kandydaci będą mogli zadać pytanie dotyczące jej tematu jednemu z pozostałych kandydatów. Czas na jego zadanie to 30 sekund, czas na odpowiedź to 60 sekund. Nie jest przewidziana riposta.

Czwarta część to pytania uczestników, podczas której kandydaci mogą zadać jedno dowolne pytanie jednemu z pozostałych kandydatów. Czas na jego zadanie to również 30 sekund, na odpowiedź - 60 sekund.

Nie ma możliwości używania rekwizytów podczas debaty. Prowadząca będzie również reagować, gdy uczestnik debaty naruszy zasady debaty, lub złamane zostanie prawo.

Źródło: TVN24
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Tagi:
KrakówPolitykaMałopolskawojewództwo małopolskieSamorządŁukasz Gibała
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