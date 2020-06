Wąż w ogródku, mieszkańcy w strachu. "Policjanci zastali niespodziewanego gościa"

W piątek dyżurny komendy w Dąbrowie Tarnowskiej dostał telefon od zaniepokojonego mieszkańca miasta. Zgłaszający twierdził, że na jego posesji znajduje się wąż. Podejrzewał, że może być jadowity. Jak dodawał, na weekend do domu miały przyjechać dzieci, bał się o ich bezpieczeństwo. Poprosił o pomoc.

Wywieźli gada do lasu

Funkcjonariusze ostrożnie zakradli się do zwierzęcia, aby przyjrzeć mu się z bliska. Jak się okazało, był to zupełnie niegroźny, niejadowity zaskroniec. Najpierw przykryli gada kocem, potem umieścili go w worku. Na koniec wypuścili w lesie.