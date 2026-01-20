Potrącenie dziecka, lądował LPR

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 13. – Dziewczynka w wieku 10 lat w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała Katarzyna Boroń, oficer prasowa krakowskiej policji powiatowej.
Jak dodała, kierowca był trzeźwy. Na miejscu policjanci prowadzą działania, na razie nie wiadomo, czy do zdarzenia doszło w rejonie przejścia dla pieszych czy poza nim.
Autorka/Autor: wini/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock