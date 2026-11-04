Pijany 13-latek na hulajnodze

Psycholożka transportu o możliwym zakazie e-hulajnóg Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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Nastolatek został zatrzymany do kontroli w sobotę. "Funkcjonariusze z Posterunku Policji z Charsznicy zwrócili uwagę na chłopca poruszającego się hulajnogą elektryczną. Jego styl jazdy wskazywał, że może znajdować się pod działaniem alkoholu" – podaje małopolska policja.

Podejrzenie policjantów okazało się słuszne, 13-latek miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. "W kieszeni miał schowaną paczkę papierosów" – informuje policja.

Odpowie za demoralizację

Chłopiec został przekazany pod opiekę rodziców, a dokumentacja trafiła do sądu rodzinnego w Miechowie.

"W świetle Ustawy o Wspieraniu i Resocjalizacji Nieletnich kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości jest czynem karalnym. Odpowie on również za pozostałe przewinienia przejawiające cechy demoralizacji" - zaznaczono w komunikacie.

Policjant o niebezpiecznych zachowaniach użytkowników hulajnóg Źródło: TVN24