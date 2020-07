Był pijany, uszkodził dwa samochody. Kiedy go zatrzymali, znieważył policjantów

Mieszkaniec powiatu brzozowskiego jest podejrzany o spowodowanie kolizji tuż przed przejściem dla pieszych i ucieczkę. Kiedy odnaleźli go policjanci, był agresywny i uszkodził radiowóz

Policjanci z Brzozowa (Podkarpacie) dostali zgłoszenie o kolizji na ul. 3 Maja we wtorek po południu. – Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący renault zatrzymał się przed przejściem, aby przepuścić pieszą. Za nim zatrzymała się kierująca toyotą, a w tył jej auta z impetem uderzył fiat. Siła uderzenia była tak duża, że toyota uderzyła w stojące przed nią renault – relacjonuje Monika Dereń, oficer prasowa brzozowskiej komendy.

Według ustaleń policji, 24-letni kierowca fiata początkowo chciał dojść do porozumienia z pokrzywdzonymi bez udziału policji. Jednak po chwili wsiadł do swojego samochodu i odjechał.

"Był agresywny i znieważył policjantów"

Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy, miał blisko trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. - Podczas zatrzymywania był agresywny i znieważył policjantów. Ponadto stawiał opór przy wsiadaniu do radiowozu i kajdankami porysował dach samochodu – wylicza Dereń. Ostatecznie 24-latek usłyszał zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do dwóch lat więzienia i kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów.