Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że Elon Musk powinien przeprosić ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego po tym jak nazwał go "małym człowiekiem" i kazał mu "być cicho" we wpisach na platformie X. - Nikt nie ma prawa mówić do polskiego ministra, żeby się zamknął, ani że jest małym człowieczkiem. To po prostu oburzające - podsumował Hołownia.