Kraków

Trzylatek dławił się cukierkiem, zauważył to policjant

Dziecko zadławiło się w sklepie
Policjant pomógł dławiącemu się dziecku
Źródło: Małopolska policja
Dziecko, które było na zakupach z mamą, nagle stało się sine, nie mogło złapać oddechu. Sytuację zauważył policjant z nieumundurowanego patrolu z Brzeska (Małopolska). Pomógł chłopcu.

Jak podkreśla małopolska policja, funkcjonariusz znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Nieumundurowany patrol przebywał w jednym z brzeskich supermarketów w minioną sobotę.

W pewnym momencie zauważyli trzylatka, który nie mógł złapać oddechu. Twarz dziecka była sina. W ręku chłopca policjant zauważył papierek po cukierku.

Przejął dziecko od matki, przystąpił do udzielania pomocy

Matka próbowała pomóc synowi, ale bezskutecznie. "Policjant natychmiast przejął od matki dziecko i przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy. (…) Ułożył dziecko na przedramieniu, stabilizując jednocześnie głowę twarzą zwróconą ku dołowi, a następnie wykonał uderzenia w okolice międzyłopatkowe. Kilkukrotne powtórzenie tej czynności spowodowało usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych" - zrelacjonowali policjanci w komunikacie. Dzięki temu chłopiec mógł zaczerpnąć powietrza.

Akcję widać na nagraniu opublikowanym przez funkcjonariuszy.

Dziecko zadławiło się w sklepie
Dziecko zadławiło się w sklepie
Źródło: Małopolska policja
Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małopolska policja

dziecko Policja Małopolska
