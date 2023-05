Uwierzyła w "inwestycje w kryptowaluty", straciła 140 tysięcy

Wykonywała kolejne przelewy

"Analityk" namówił inwestorkę do zainstalowania aplikacji służącej do zdalnej obsługi komputera, po czym wspólnie z 56-latką dokonywał przelewów z jej konta bankowego na inne, wskazywane konta. Za namową mężczyzny kobieta wzięła również kredyty w dwóch bankach na łączą kwotę 91 tys. zł; te pieniądze też przelała na wskazane konta.

Policja apeluje o ostrożność

Wspólnie z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich zalecają, by np. sprawdzając wiarygodność podmiotu w internecie, sprawdzać to w połączeniu ze słowem "oszustwo" czy "scam", a wiarygodność brokerów - na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. "Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na policji" - apeluje policja.

Kilka miesięcy temu w podobny sposób 160 tys. zł stracił 57-letni mieszkaniec okolic Bielska Podlaskiego (Podlaskie), który również uwierzył oszustom, że zainwestują jego oszczędności w kryptowaluty. Początkowo widział zyski na koncie i był przekonany, że pomnaża swoje oszczędności. Po pewnym czasie konsultanci namówili go, by jeszcze zwiększył zainwestowaną kwotę; 57-latek wziął kredyty na łączną kwotę 100 tys. zł. Kiedy to zrobił, jego konto zostało zablokowane, stracił dostęp do swoich pieniędzy.