Ciała trzech osób w domu. Policja szuka syna jednej z ofiar, trwa obława

Nowy Sącz (Małopolska)

Do tragedii doszło w jednym z domów w Barcicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Jak poinformowała TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, znaleziono tam ciała trzech osób: kobiety i dwóch mężczyzn.

Zmarli byli kuzynami.

Policja szuka teraz 25-letniego mężczyzny. To syn kobiety, której ciało zostało znalezione. Z naszych informacji wynika, że policja wysłała na miejsce wszystkie siły i środki. Na miejscu tragedii pracuje m.in. prokurator.

15 października 2025 roku ok. godz. 7:30

