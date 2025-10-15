Ciała trzech osób w domu. Policja szuka syna jednej z ofiar, trwa obława

Do tragedii doszło w jednym z domów w Barcicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Jak poinformowała TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, znaleziono tam ciała trzech osób: kobiety i dwóch mężczyzn.
Zmarli byli kuzynami.
Policja szuka teraz 25-letniego mężczyzny. To syn kobiety, której ciało zostało znalezione. Z naszych informacji wynika, że policja wysłała na miejsce wszystkie siły i środki. Na miejscu tragedii pracuje m.in. prokurator.
