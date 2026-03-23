Kraków

Potrójne zabójstwo w Barcicach. 25-latek niepoczytalny

Mężczyzna został przewieziony do prokuratury w czwartek około godziny 16
25-latek zatrzymany po potrójnym zabójstwie w Barcicach usłyszał zarzuty. Konferencja prokuratury
Źródło: TVN24
25-latek podejrzany o potrójne zabójstwo, w tym swojej matki, w Barcicach koło Nowego Sącza, w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny – wynika z opinii biegłych psychiatrów, o której poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

Według opinii, sporządzonej po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Piotra R., stwierdzono, że "mężczyzna, dokonując zarzuconych mu czynów, miał zniesioną zdolność rozumienia ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem".

"Mężczyzna nie przyznał się formalnie do stawianych zarzutów, jednak złożył wyjaśnienia, w których potwierdził dokonanie zarzuconych mu czynów. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie" - przekazała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

Wobec mężczyzny w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Policyjni technicy na miejscu tragedii
Policyjni technicy na miejscu tragedii
Źródło: PAP

Potrójne zabójstwo w Barcicach

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 października 2025 roku w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach koło Nowego Sącza. Przybyli na miejsce policjanci ujawnili zwłoki kobiety w wieku 52 lat – matki podejrzanego – oraz dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione i mieszkały w tym samym domu.

25-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w pustostanie na terenie Barcic. Prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem bezpośrednim. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Śledczy zabezpieczyli na miejscu zdarzenia potencjalne narzędzia zbrodni — najprawdopodobniej sprawca posłużył się młotkiem oraz nożem. Z ustaleń sekcji zwłok ofiar wynika, że przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica