25-latek zatrzymany po potrójnym zabójstwie w Barcicach usłyszał zarzuty. Konferencja prokuratury Źródło: TVN24

Według opinii, sporządzonej po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Piotra R., stwierdzono, że "mężczyzna, dokonując zarzuconych mu czynów, miał zniesioną zdolność rozumienia ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem".

"Mężczyzna nie przyznał się formalnie do stawianych zarzutów, jednak złożył wyjaśnienia, w których potwierdził dokonanie zarzuconych mu czynów. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie" - przekazała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

Wobec mężczyzny w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Policyjni technicy na miejscu tragedii Źródło: PAP

Potrójne zabójstwo w Barcicach

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 października 2025 roku w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach koło Nowego Sącza. Przybyli na miejsce policjanci ujawnili zwłoki kobiety w wieku 52 lat – matki podejrzanego – oraz dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione i mieszkały w tym samym domu.

25-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w pustostanie na terenie Barcic. Prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem bezpośrednim. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Śledczy zabezpieczyli na miejscu zdarzenia potencjalne narzędzia zbrodni — najprawdopodobniej sprawca posłużył się młotkiem oraz nożem. Z ustaleń sekcji zwłok ofiar wynika, że przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy.