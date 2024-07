Prawo i Sprawiedliwość powołało nowych pełnomocników partii w Małopolsce. W Krakowie taką funkcję otrzymała była kuratorka oświaty Barbara Nowak. W obronie dotychczasowego szefa krakowskich struktur Michała Drewnickiego wystąpiła była premier Beata Szydło. Do ostrego komentarza byłej premier odniósł się już Łukasz Kmita.

O decyzji zarządu wojewódzkiego PiS poinformował we wtorek szef małopolskiego PiS poseł Łukasz Kmita. Nowych pełnomocników powołano między innymi w Krakowie oraz w powiatach tarnowskim, nowotarskim i brzeskim.

- W dniu wczorajszym odbył się zarząd wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, na którym niemal jednogłośnie zostały dokonane zmiany w strukturze PiS w Małopolsce - one nie dotyczą tylko i wyłącznie Krakowa, ale dotyczą także innych powiatów - powiedział Kmita.

"Szacowanie działań" i "nowy rozdział" w PiS

Jak przekazał, pełnomocnikiem w Krakowie została od wtorku była małopolska kuratorka oświaty, a obecnie radna wojewódzka Barbara Nowak, która zastąpiła na tym stanowisku radnego miejskiego Michała Drewnickiego. - Dotychczasowy przewodniczący, którego bardzo szanuję, niezwykle sprawny radny, będzie miał postawione inne zadania - zapowiedział poseł.

Barbara Nowak na początku lipca mówiła o rezygnacji z mandatu radnej po tym, jak marszałkiem województwa został Łukasz Smółka, a nie popierany przez nią Łukasz Kmita. Jednak ostatecznie zmieniła zdanie i pozostała w sejmiku.

- Będziemy chcieli, żeby część osób koncentrowała się na pracy samorządowej, tak jak świetnie robi to Michał Drewnicki, a część osób, która może wzmocnić szeregi i realnie pomóc odbudować i wzmocnić struktury Prawa i Sprawiedliwości została poproszona o pełnienie funkcji pełnomocników w mieście i powiecie - wyjaśnił szef małopolskiego PiS.

Według niego zmiany dokonane przez zarząd wojewódzki dotyczą także m.in. powiatów: tarnowskiego, gdzie pełnomocnikiem został wicemarszałek Małopolski Ryszard Pagacz, nowotarskiego – starosta nowotarski Tomasz Hamerski, brzeskiego – senator Włodzimierz Bernacki i miechowskiego – wójt gminy Gołcza Lesław Blacha.

- Dzisiaj, pomimo wakacji skupiamy się na tym, aby po pierwsze dokonać pewnego szacowania działania Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, ale też otworzyć pewien nowy rozdział (…). Platforma Obywatelska i koalicja 13 grudnia zabierają Polakom nadzieję na normalność i my poprzez wzmożone działania chcemy wlać w serca Małopolan nadzieję na powrót normalności – do tego trzeba czasem nowych osób - powiedział Kmita.

Szydło w obronie Drewnickiego

Do decyzji personalnych dotyczących zmiany szefa PiS w Krakowie odniosła się b. premier, obecnie europosłanka Beata Szydło, która na portalu X napisała: 'To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur. Młody, energiczny, koncyliacyjny, z pomysłami. A przede wszystkim, to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali”.

O wpis Szydło pytany był we wtorek w Polsat News Piotr Müller. - Zarząd wojewódzki partii jest od tego, żeby o takich sprawach dyskutować, (...). Nie wiem, czy pani premier Szydło wzięła udział w posiedzeniu zarządu wojewódzkiego - bo rozumiem, że z mocy prawa jest członkiem jako poseł do Parlamentu Europejskiego - a to jest miejsce, w którym o takich sprawach się dyskutuje - ocenił.

Na pytanie, czy Nowak to dobra osoba do kierowania strukturami PiS w Krakowie, odparł, że "nie wtrąca się w zarządzanie partią w regionie, którego nie zna". - Ja jestem szefem zarządu wojewódzkiego pomorskiego i wiem jak wygląda działalność partii w terenie, jestem w stanie ocenić czy ktoś jest dobrym kandydatem, czy złym kandydatem, dobrym organizatorem czy złym organizatorem, bo akurat funkcje partyjne tego typu to są kwestie raczej kompetencji organizacyjnych przede wszystkim - dodał.

Małopolski PiS będzie "zdynamizowany"

Kmita, odnosząc się do wpisu Szydło, przekazał, że europosłanka nie była obecna na poniedziałkowym zarządzie wojewódzkim, pomimo zaproszenia i deklaracji przybycia, dlatego nie ma wiedzy, skąd te zmiany. - Podzielam opinię pani premier, że Michał Drewnicki jest świetnym samorządowcem, natomiast to nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o zdynamizowanie Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, to te działania są niezbędne, konieczne i potrzebne. Taka była ocena środowiska Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce - przekonywał poseł.

Zapowiedział, że od wtorku rozpoczyna cykl spotkań z przedstawicielami struktur PiS we wszystkich powiatach w Małopolsce. - Chcemy tam rozmawiać o naszych sprawach wewnętrznych, jak oceniamy sytuację, jakie działania trzeba podjąć. Ja podjąłem się szefowania PiS w Małopolsce, m.in. po to, żeby odbudowywać zaufanie, żeby wzmacniać struktury. Pierwszym etapem są właśnie spotkania w każdym powiecie - wskazał Kmita.

Sam Drewnicki poinformował o utracie stanowiska w mediach społecznościowych. Podkreślił, że "odwołanie nie ma związku z zastrzeżeniami do jego pracy" i przypomniał o swoich dokonaniach, mówiąc o "ciężkiej i często syzyfowej pracy". Podziękował też współpracownikom.

