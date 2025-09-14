Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach podczas kołowania Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jako pierwszy informację o zdarzeniu z udziałem samolotu linii Enter Air podał portal rmf24.pl. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta, wstrzymano wszystkie loty.

Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiej PSP, strażacy nie zostali na razie zadysponowani na lotnisko. Działania prowadzi wyłącznie Zakładowa Straż Pożarna.

Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice Źródło: tmk/Kontakt24

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że samolot poruszał się z bardzo niewielką prędkością.

Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice Źródło: Tmk/Kontakt24 Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice Źródło: Tmk/Kontakt24 Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice Źródło: Kontakt24 - Manhattan