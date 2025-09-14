Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach podczas kołowania

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Jako pierwszy informację o zdarzeniu z udziałem samolotu linii Enter Air podał portal rmf24.pl. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta, wstrzymano wszystkie loty.
Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiej PSP, strażacy nie zostali na razie zadysponowani na lotnisko. Działania prowadzi wyłącznie Zakładowa Straż Pożarna.
Nieoficjalnie ustaliliśmy, że samolot poruszał się z bardzo niewielką prędkością.
Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice
Autorka/Autor: wini
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Tmk/Kontakt24