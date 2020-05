"Jan Paweł II bardzo was kochał". Przesłanie papieża Franciszka do młodzieży

- W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. To dla mnie okazja, aby zwrócić się do Was, krakowskiej młodzieży, mając w pamięci to, jak bardzo Ojciec Święty was kochał i wspominając moją wizytę w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2016 – powiedział papież Franciszek. Zaznaczył, że Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla Polski. - Jego ziemska pielgrzymka, która rozpoczęła się 18 maja 1920 roku w Wadowicach i zakończyła się przed piętnastoma laty w Rzymie, była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą Boga, świata i człowieka – stwierdził.