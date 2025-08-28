Czekał go rok odsiadki, policji unikał od 20 lat. Aż wrócił do Polski

Do zdarzenia doszło w Wodzisławiu Śląskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek kryminalni z Opatowa (Świętokrzyskie) namierzyli mężczyznę, który od 20 lat ukrywał się przed organami ścigania. List gończy za 62-latkiem został wydany w 2005 roku w związku z dwoma wyrokami za jazdę pod wpływem alkoholu i za złamanie sądowego zakazu.

Łącznie 62-latek z gminy Lipnik miał do odsiadki w więzieniu rok. Mężczyzna nie zgłosił się jednak do odbycia kary i według informacji policjantów przebywał przez dłuższy czas za granicą.

Kierował się do Czech. Nie dojechał

"Kiedy jednak pojawił się w Polsce, namierzyli go kryminalni z Opatowa. Miejsce pobytu oraz droga przemieszczania się mężczyzny grała na niekorzyść opatowskich stróżów prawa, w związku z tym, zwrócili się z prośbą o pomoc w zatrzymaniu przestępcy do mundurowych z jednostki w Wodzisławiu Śląskim" - poinformowała w komunikacie st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik z opatowskiej policji.

Zatrzymanie 62-latka na autostradzie Źródło: KPP Wodzisławiu Śląskim

Mundurowi przekazywali między sobą informację o położeniu poszukiwanego mężczyzny, który kierował się do Czech. 62-latek został zatrzymany przez wodzisławskich policjantów na autostradzie A1. Jak przekazała policja, mężczyzna trafił już do więzienia.

Zatrzymanie 62-latka na autostradzie Źródło: KPP Wodzisławiu Śląskim