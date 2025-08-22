Logo strona główna
Kielce

18 lat spędził w ukryciu. Znaleźli go "łowcy cieni"

45-latka zatrzymano w okolicach Ostródy
18 lat spędził w ukryciu. Znaleźli go łowcy cieni
Źródło: KWP w Kielcach
"Łowcy cieni" z kieleckiej policji namierzyli i zatrzymali 45-latka, który w przeszłości działał w grupie przestępczej i dopuszczał się włamań. Mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej ukrywał się przed służbami od 18 lat, dlatego wizyta kontrterrorystów go zaskoczyła.

Jak poinformowała w komunikacie świętokrzyska policja, sprawą poszukiwanego 45-latka zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spał w aucie na bocznej drodze. Był poszukiwany, a pojazd kradziony

Spał w aucie na bocznej drodze. Był poszukiwany, a pojazd kradziony

Białystok
Namierzyli ich "łowcy głów". Ukrywali się w Holandii

Namierzyli ich "łowcy głów". Ukrywali się w Holandii

Lublin

Ukrywał się od 18 lat

Mężczyzna poszukiwany był na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Końskich oraz Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Za co? Jak przekazuje policja, 45-latek w przeszłości był członkiem grupy przestępczej i skazano go za kradzieże z włamaniem. Ciążyła na nim kara dwóch lat i sześciu miesięcy więzienia oraz nakaz tymczasowego aresztowania.

45-latka zatrzymano w okolicach Ostródy
45-latka zatrzymano w okolicach Ostródy
Źródło: KWP w Kielcach

Długo nie dawał się zatrzymać. Przed organami ścigania ukrywał się od 18 lat. Ostatecznie kieleccy "łowcy cieni" ustalili, że przebywa on na Mazurach.

"Tam nasi policjanci, wspierani przez poszukiwaczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz policyjnych kontrterrorystów z Olsztyna i Gdańska, zatrzymali zaskoczonego 45-latka" - poinformowała w komunikacie świętokrzyska policja.

45-latka zatrzymano w okolicach Ostródy
45-latka zatrzymano w okolicach Ostródy
Źródło: KWP w Kielcach
Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Kielcach

KielceŚwiętokrzyskiePrzestępstwaWarmińsko-MazurskieMazuryWarmia i Mazuryposzukiwani
