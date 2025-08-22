18 lat spędził w ukryciu. Znaleźli go "łowcy cieni"

Jak poinformowała w komunikacie świętokrzyska policja, sprawą poszukiwanego 45-latka zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Ukrywał się od 18 lat
Mężczyzna poszukiwany był na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Końskich oraz Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Za co? Jak przekazuje policja, 45-latek w przeszłości był członkiem grupy przestępczej i skazano go za kradzieże z włamaniem. Ciążyła na nim kara dwóch lat i sześciu miesięcy więzienia oraz nakaz tymczasowego aresztowania.
Długo nie dawał się zatrzymać. Przed organami ścigania ukrywał się od 18 lat. Ostatecznie kieleccy "łowcy cieni" ustalili, że przebywa on na Mazurach.
"Tam nasi policjanci, wspierani przez poszukiwaczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz policyjnych kontrterrorystów z Olsztyna i Gdańska, zatrzymali zaskoczonego 45-latka" - poinformowała w komunikacie świętokrzyska policja.
