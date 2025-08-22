18 lat spędził w ukryciu. Znaleźli go łowcy cieni Źródło: KWP w Kielcach

Jak poinformowała w komunikacie świętokrzyska policja, sprawą poszukiwanego 45-latka zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Ukrywał się od 18 lat

Mężczyzna poszukiwany był na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Końskich oraz Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Za co? Jak przekazuje policja, 45-latek w przeszłości był członkiem grupy przestępczej i skazano go za kradzieże z włamaniem. Ciążyła na nim kara dwóch lat i sześciu miesięcy więzienia oraz nakaz tymczasowego aresztowania.

45-latka zatrzymano w okolicach Ostródy Źródło: KWP w Kielcach

Długo nie dawał się zatrzymać. Przed organami ścigania ukrywał się od 18 lat. Ostatecznie kieleccy "łowcy cieni" ustalili, że przebywa on na Mazurach.

"Tam nasi policjanci, wspierani przez poszukiwaczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz policyjnych kontrterrorystów z Olsztyna i Gdańska, zatrzymali zaskoczonego 45-latka" - poinformowała w komunikacie świętokrzyska policja.

