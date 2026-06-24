Przyszedł do komendy z pretensjami i już nie wyszedł
Mężczyzna przyszedł do komendy powiatowej policji w Końskich w poniedziałek rano.
"Od początku swojej rozmowy z funkcjonariuszami miał pretensje, że podczas jego nieobecności byli u niego nieumundurowani policjanci, którzy o niego pytali" – podaje świętokrzyska policja.
Spędzi rok w więzieniu
Wkrótce okazało się, że 46-latek jest poszukiwany listem gończym. Został wcześniej skazany na rok więzienia za jazdę po pijanemu i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.
"Kompletnie zaskoczony takim obrotem spraw 46-latek został zatrzymany, a następnie doprowadzony do aresztu, gdzie spędzi najbliższy rok" – czytamy w komunikacie.
Źródło: tvn24.pl