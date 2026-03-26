Libacja w mauzoleum z udziałem urzędników. Sąd rozpoznał apelację

Na ławie oskarżonych zasiadło pięć osób: Katarzyna J., kierowniczka oddziału dziedzictwa narodowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego; Bartosz B., syn byłego marszałka województwa; Grzegorz R., były kierownik oddziału kultury w departamencie edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego urzędu marszałkowskiego. a także urzędniczki Renata K. i Magdalena D.

Sąd zmienił wcześniejsze orzeczenie sądu pierwszej instancji wobec wszystkich oskarżonych i warunkowo umorzył postępowanie na okres próby dwóch lat. Dodatkowo zasądził świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od Katarzyny J., Grzegorza R. i Bartosza B. po 5 tysięcy zł a od Magdaleny D. i Renaty K. po tysiąc złotych.

Sędzia Andrzej Ślusarczyk z Sądu Okręgowego w Kielcach w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że nie ma znaczenia, w którym pomieszczeniu odbyła się impreza - doszło do znieważenia miejsca pamięci. Sąd zaznaczył, że istotne jest samo uczestnictwo w wydarzeniu, a to, czy ktoś pił alkohol, nie ma znaczenia. Dodał jednak, że jeden błąd nie przekreśla ich dotychczasowego wkładu w budowę mauzoleum, a kara została już w pewnym sensie wymierzona przez społeczeństwo. W uzasadnieniu zaznaczył, że oskarżeni przeprosili mieszkańców Michniowa i nie byli wcześniej karani.

Prokuratura zarzucała uczestnikom imprezy znieważenie miejsca pamięci narodowej. Miało ono polegać na zorganizowaniu w mauzoleum spotkania towarzyskiego, podczas którego biesiadnicy spożywali alkohol.

- W naszej ocenie nie przystoi, żeby w takim miejscu tego typu zdarzenia się odbywały - przekazała po przekazaniu do sądu aktu oskarżenia szefowa Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej Małgorzata Gicewicz.

Wyrok I instancji

W pierwszej instancji, 18 kwietnia 2025 roku, Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej uznał wszystkich oskarżonych za winnych. Żadne z oskarżonych nie przyznało się do winy. Wszyscy (poza Katarzyną J., która zeznała, że nie pamięta tego faktu) twierdzą, że nie spożywali alkoholu.

Bartosz B., Katarzyna J. i Grzegorz R. w pierwszej instancji zostali skazani na rok ograniczenia wolności oraz obowiązek wykonywania prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Magdalena D. i Renata K. usłyszały wówczas wyrok sześciu miesięcy ograniczenia wolności oraz obowiązek wykonywania prac społecznych w tym samym wymiarze. Sąd zobowiązał część skazanych także do poniesienia kosztów sądowych.

Libacja w mauzoleum

Sprawa wyszła na jaw w 2023 roku po upublicznieniu nagrania, na którym widać stół zastawiony alkoholem i osoby uczestniczące w zabawie w budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Wśród biesiadników był Bartosz B., radny PiS i syn ówczesnego marszałka województwa; a także Katarzyna J. i Grzegorz R., ówcześni pracownicy mauzoleum. Zarejestrowana impreza odbyła się 12 lipca 2021 roku po oficjalnym otwarciu mauzoleum.

Libacja w mauzoleum z udziałem radnego

Po ujawnieniu nagrania Bartosz B. zrezygnował z pracy, a dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, któremu podlega placówka w Michniowie, Tadeusz Sikora, podał się do dymisji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Libacja syna marszałka z PiS i urzędników w miejscu kaźni. Sejmik przyjął uchwałę

Równolegle toczy się proces przeciwko ochroniarzowi, dotyczy nagrania i udostępnienia materiału wideo.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich upamiętnia 817 polskich wsi spacyfikowanych przez Niemców. Obiekt powstał w podkieleckim Michniowie, gdzie 12 i 13 lipca 1943 r. w ciągu dwóch dni Niemcy wymordowali 204 osoby. Datę tej tragedii uznano za symboliczny dzień pamięci o mieszkańcach 817 polskich wsi spacyfikowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej obchodzony jest od 2017 r.