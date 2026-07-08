Wulgarny napis i rysunek na biurze posłanki Joanny Senyszyn. "Nie damy się zastraszyć"
Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Kielcach, do aktu wandalizmu miało dojść w nocy z 6 na 7 lipca. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy i ustalają okoliczności zdarzenia.
Senyszyn: nie damy się zastraszyć
Do sprawy odniosła się posłanka Joanna Senyszyn, która zapowiedziała, że nie pozostawi incydentu bez reakcji. - Apelujemy do wszystkich po naszej stronie sceny politycznej, ale także do zwolenników prawicy: zmyjmy wspólnie ten haniebny napis i pokażmy, że bez względu na barwy polityczne jesteśmy przeciwni nienawiści i hejtowi! - napisała Senyszyn w mediach społecznościowych.
Biuro partii Nowa Fala w Kielcach zostało otwarte pod koniec czerwca. Na razie nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem elewacji.
Źródło: TVN24