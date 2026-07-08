Kielce Wulgarny napis i rysunek na biurze posłanki Joanny Senyszyn. "Nie damy się zastraszyć" Oprac. Martyna Sokołowska |

Wulgarny napis i rysunek na biurze posłanki Joanny Senyszyn Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Kielcach, do aktu wandalizmu miało dojść w nocy z 6 na 7 lipca. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy i ustalają okoliczności zdarzenia.

Wulgarny napis i rysunek na biurze posłanki Joanny Senyszyn Źródło zdjęcia: TVN24

Senyszyn: nie damy się zastraszyć

Do sprawy odniosła się posłanka Joanna Senyszyn, która zapowiedziała, że nie pozostawi incydentu bez reakcji. - Apelujemy do wszystkich po naszej stronie sceny politycznej, ale także do zwolenników prawicy: zmyjmy wspólnie ten haniebny napis i pokażmy, że bez względu na barwy polityczne jesteśmy przeciwni nienawiści i hejtowi! - napisała Senyszyn w mediach społecznościowych.

Biuro partii Nowa Fala w Kielcach zostało otwarte pod koniec czerwca. Na razie nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem elewacji.