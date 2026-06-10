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Kielce

Chcieli oddać Ukrainie stare autobusy. Rozpętała się burza

Kielce
Mer Winnicy wycofał swoją prośbę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mer Ukraińskiej Winnicy wycofał swój wniosek o przekazanie jego miastu 15 autobusów, które ze względu na standardy obowiązujące w Polsce zostały wycofane z użytku. Propozycja oddania pojazdów wywołała w Kielcach polityczną burzę.

Jak przekazała prezydentka Kielc Agata Wojda, Sergiej Morgunow wycofał wniosek, by nie psuć relacji. Sprawa przekazania 15 wycofanych z eksploatacji autobusów marki Solaris dla ukraińskiego miasta partnerskiego Winnica stała się zarzewiem ostrego konfliktu w kieleckim samorządzie.

Wojda ostro skrytykowała radnych opozycji, Marcina Stępniewskiego i Macieja Jakubczyka, zarzucając im szerzenie niepełnych informacji i budowanie atmosfery strachu oraz pogardy. Według władz miasta, radni w mediach społecznościowych pominęli kluczowy fakt, że chodzi o pojazdy 17-letnie, które są wycofywane z użytku ze względu na standardy obowiązujące w Polsce i ich wartość rynkowa jest minimalna - prawdopodobnie trafiłyby na sprzedaż na części lub do kasacji.

Radny stawia zarzuty, ale odmawia wizytacji

- Na bazie przy ulicy Ściegiennego znajdowało się dokładnie 39 autobusów. Dwa nie są spalone i dwa nie są rozebrane na części - poinformowała dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Barbara Damian, odpowiadając na zarzuty radnego Macieja Jakubczyka.

Jakubczyk w internecie wcześniej dopytywał: "Na bazie przy ul Ściegiennego 24 z 40, z moich informacji spaliły się 2 i 2 zostały rozebrane na części. Gdzie jest pozostałe 14 autobusów?", sugerując nieprawidłowości w zarządzaniu miejskim majątkiem. Jakubczyk zakwestionował autentyczność prośby mera Winnicy i odmówił wizytacji bazy przewoźnika, nazywając całą sytuację "szytą grubymi nićmi".

Dyrektor Damian dodała, że szacunkowa wartość każdego z tych autobusów to około 30 tysięcy złotych, a ich stan techniczny wynika z wieloletniego przebiegu, sięgającego nawet 1,4 mln kilometrów.

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"Nie stać nas na mniejsze gesty"

Marcin Stępniewski z PiS uznał wycofanie wniosku za sukces presji radnych i mieszkańców, którzy sprzeciwili się przekazywaniu majątku w obliczu trudnych relacji historycznych. - Kielczanie wprost sprzeciwili się przekazywaniu majątku w sytuacji, w której rządzący Ukrainą tak naprawdę jakkolwiek nie szanują tej pomocy - stwierdził przewodniczący klubu radnych PiS w kieleckiej radzie miasta. Przywołał decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który niedawno nadał jednostce specjalnej wojska imię "Bohaterów UPA" oraz przykład zmiany nazwy ulicy w Winnicy na im. Stefana Bandery.

W obronie inicjatywy stanął przewodniczący klubu radnych KO Michał Piasecki, który oskarżył opozycję o "palenie mostów" i rozpętanie antyukraińskich nastrojów dla doraźnych zysków politycznych.

Prezydent Wojda przypomniała o idei solidarności, zauważając, że Kielce same korzystają z ogromnego wsparcia unijnego na zakup nowoczesnych "elektryków". - Boję się, że nie stać nas po ludzku na mniejsze gesty - podkreśliła. Wskazała na dramatyczną sytuację Winnicy, która boryka się ze skutkami rosyjskich ostrzałów i potrzebuje autobusów jako zabezpieczenia na wypadek blackoutów.

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Źródło: PAP
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