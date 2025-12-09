Policyjny pościg za pijanym kierowcą na drodze ekspresowej S7 Źródło: KMP w Kielcach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował w komunikacie st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji, w poniedziałek około południa policjanci drogówki próbowali zatrzymać do kontroli osobową kię. Nie ujawniono, co było powodem kontroli.

Kierowca nie zatrzymał się jednak i zaczął uciekać drogą ekspresową S7 w kierunku Warszawy. Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Fragmenty interwencji zostały opublikowane przez kielecką komendę.

Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7 Źródło: KMP w Kielcach

Prawie trzy promile

"Funkcjonariusze szybko dogonili uciekiniera w miejscowości Szewce, gdzie został zatrzymany. Jak się okazało, 54-letni mieszkaniec podkieleckiej gminy był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie" - przekazał Borek.

Jak się okazało, 54-latek miał jeszcze jeden powód, by uciekać przed patrolem. Nie posiadał uprawnień do kierowania.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Teraz, jak poinformowała kielecka komenda, odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

OGLĄDAJ: "Reszta musi zachować się jak Polska". Rozmowa Piotra Kraśki z ambasadorem USA w Polsce