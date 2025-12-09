Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Trzy promile i ucieczka ekspresówką. Policja pokazała nagranie z pościgu

Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7
Policyjny pościg za pijanym kierowcą na drodze ekspresowej S7
Źródło: KMP w Kielcach
Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał ekspresówką, ale nie zdołał zbiec. Policjanci zatrzymali 54-latka, który na drodze S7 pod Kielcami jechał pod wpływem alkoholu w stronę Warszawy. Miał prawie trzy promile w organizmie.

Jak poinformował w komunikacie st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji, w poniedziałek około południa policjanci drogówki próbowali zatrzymać do kontroli osobową kię. Nie ujawniono, co było powodem kontroli.

Kierowca nie zatrzymał się jednak i zaczął uciekać drogą ekspresową S7 w kierunku Warszawy. Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Fragmenty interwencji zostały opublikowane przez kielecką komendę.

Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7
Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7
Źródło: KMP w Kielcach

Prawie trzy promile

"Funkcjonariusze szybko dogonili uciekiniera w miejscowości Szewce, gdzie został zatrzymany. Jak się okazało, 54-letni mieszkaniec podkieleckiej gminy był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie" - przekazał Borek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spał w aucie. Gdy przyjechała policja, zaczął uciekać

Spał w aucie. Gdy przyjechała policja, zaczął uciekać

Białystok
Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo

Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo

Lubuskie

Jak się okazało, 54-latek miał jeszcze jeden powód, by uciekać przed patrolem. Nie posiadał uprawnień do kierowania.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Teraz, jak poinformowała kielecka komenda, odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

OGLĄDAJ: "Reszta musi zachować się jak Polska". Rozmowa Piotra Kraśki z ambasadorem USA w Polsce
Tom Rose

"Reszta musi zachować się jak Polska". Rozmowa Piotra Kraśki z ambasadorem USA w Polsce
NA ŻYWO

Tom Rose
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: KMP w Kielcach

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach

Udostępnij:
TAGI:
KielcePolicjaŚwiętokrzyskieDroga ekspresowa S7AlkoholPościgi
Czytaj także:
Sejm
Lider zwiększa przewagę, duży wzrost dla partii Brauna. Najnowszy sondaż partyjny
Polska
sinsay shutterstock_1148861141 (1)
Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"
BIZNES
imageTitle
Nie tylko Świątek. Pięciu Polaków spróbuje szczęścia w Australii
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
METEO
Wstrząs w Zakładzie Górniczym Janina (zdj. ilustracyjne)
Silny wstrząs w małopolskiej kopalni
Kraków
Tom Rose
Polska tak ważna dla USA "jak Alabama". Ambasador o bezpieczeństwie i sojuszu
Polska
Nie żyje 46-letnia kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Szaleństwo podczas losowania. Trafili na wymarzonego rywala
EUROSPORT
imageTitle
Mógł przejąć reprezentację Polski. Zostaje w Japonii na dłużej
EUROSPORT
Policja w Oslo
Narasta fala przestępczości. "Idylla w naszym mieście się skończyła"
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
BIZNES
imageTitle
Ukraina krytykuje neutralność rosyjskich łyżwiarzy. Domaga się reakcji MKOl
EUROSPORT
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
METEO
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Jesteśmy gotowi". Zełenski o elementach planu pokojowego
Znaleźli 130 kilogramów mięsa
130 kilogramów mięsa w potoku. Sprawca ukarany
Kraków
Służby przed więzieniem w Machala w Ekwadorze
Kilkanaście ciał znaleziono w więzieniu. Sprawę bada policja
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Nawrocki kontra Nowacka. Co się stanie, gdy prezydent zawetuje reformę edukacji?
Justyna Suchecka
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
WARSZAWA
Putin, Witkoff
Europa u progu kluczowej decyzji. "Realne źródło finansowania działań Ukrainy"
BIZNES
an-22
Wojskowy samolot rozbił się w Rosji. Załoga zginęła
Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Wycofali ze sklepów alkohol z USA. Pierwsze pomysły, co z nim zrobić
BIZNES
Autobus został zatrzymany do kontroli w Łęgu w gminie Połaniec
Szkolny autobus nie przeszedł badań, a kierowca alkotestu
Kielce
Donald Trump
Trump o dalszych krokach w sprawie Wenezueli: nie chcę tego wykluczać
Polska Fundacja Narodowa
"Prywatny folwark" PiS. "Garściami wyciągali miliony złotych"
Polska
Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
METEO
imageTitle
Policja otrzymała zgłoszenie. Autorzy rasistowskich komentarzy muszą mieć się na baczności
EUROSPORT
Słup na środku chodnika utrudnia poruszanie się osobom na wózkach
"Syn nie może bezpiecznie ominąć słupa". Miasto reaguje
Kraków
W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie
Kanclerz Niemiec odpowiada USA. "Poradzilibyśmy sobie sami"
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica