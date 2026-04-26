Kielce

Przed radiowóz wybiegła sarna. Dwaj policjanci w szpitalu

Radiowóz dachował
Kielce (Świętokrzyskie)
Źródło: Google Earth
Policyjny radiowóz dachował na trasie Kielce - Zagnańsk podczas dojazdu funkcjonariuszy na interwencję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca próbował uniknąć zderzenia z sarną. Dwaj policjanci trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło o godzinie 6.20 na odcinku drogi między Kielcami a Zagnańskiem,policjanci jechali na interwencję do Tumlina.

- W trakcie przejazdu przez leśny odcinek drogi przed radiowóz wbiegła sarna. 23-letni funkcjonariusz próbując ją ominąć, dachował, a następnie wypadł z drogi - informuje st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Policyjny radiowóz dachował podczas dojazdu na interwencję
Źródło: KMP w Kielcach

Kierowca był trzeźwy, podobnie jak jego 28-letni kolega. Policjanci trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami ciała.

Na czas akcji ratunkowej jeden pas ruchu został wyłączony.

Dachowanie radiowozu w gminie Zagnańsk
Źródło: KMP w Kielcach
