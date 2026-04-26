Przed radiowóz wybiegła sarna. Dwaj policjanci w szpitalu
Do zdarzenia doszło o godzinie 6.20 na odcinku drogi między Kielcami a Zagnańskiem,policjanci jechali na interwencję do Tumlina.
- W trakcie przejazdu przez leśny odcinek drogi przed radiowóz wbiegła sarna. 23-letni funkcjonariusz próbując ją ominąć, dachował, a następnie wypadł z drogi - informuje st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Kierowca był trzeźwy, podobnie jak jego 28-letni kolega. Policjanci trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami ciała.
Na czas akcji ratunkowej jeden pas ruchu został wyłączony.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach