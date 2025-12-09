W czterech wysiedli z auta i "ruszyli z pięściami" na nastolatka

Kielce Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w niedzielę na osiedlu Ślichowice w Kielcach. Jak poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji, na jednym z parkingów pobity został 16-latek.

16-latek trafił do szpitala

- Jak wynika z relacji świadków zdarzenia, zaraz po tym, gdy do nastolatków podjechał osobowy opel, z jego wnętrza wysiadło czterech młodych mężczyzn, którzy ruszyli na niego z pięściami. Po chwili oddalili się pojazdem z miejsca zdarzenia - powiedziała Perkowska-Kiepas.

Napadnięty 16-latek trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

Zatrzymali cztery osoby

Jak przekazała rzeczniczka kieleckiej policji, tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali w związku z tym zdarzeniem 16-latka. W poniedziałek w ręce mundurowych trafiły trzy kolejne osoby - również nieletnie. To 15-latek i dwóch 16-latków.

- Cała czwórka odpowie za pobicie w sądzie rodzinnym - przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas.

