Katowice Kierowca wjechał w pieszych. Nie żyje jedna z poszkodowanych Michał Malinowski |

Wypadek w Żywcu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach

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Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 12 w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Komonieckiego w Żywcu.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący BMW potrącił znajdujących się na oznakowanym przejściu pieszych, a następnie uderzył w osobowego Mercedesa" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Jak poinformował młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, pięć osób trafiło do szpitala. Na miejscu pracował prokurator.

Wypadek w Żywcu Źródło zdjęcia: GPS24

W wyniku wypadku pięć osób trafiło do szpitala Źródło zdjęcia: TVN24

Przed godziną 18 śląska policja poinformowała, że jedna z poszkodowanych zmarła.

"Niestety w wyniku odniesionych obrażeń piesza zmarła w szpitalu" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

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