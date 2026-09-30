Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Kierowca wjechał w pieszych. Nie żyje jedna z poszkodowanych

|
Tragiczny wypadek w Żywcu
Wypadek w Żywcu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Żywcu (Śląskie) kierowca wjechał w pieszych, którzy znajdowali się na pasach, a następnie uderzył w inny samochód. Pięć osób trafiło do szpitala. Jedna z nich zmarła.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 12 w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Komonieckiego w Żywcu.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący BMW potrącił znajdujących się na oznakowanym przejściu pieszych, a następnie uderzył w osobowego Mercedesa" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Jak poinformował młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, pięć osób trafiło do szpitala. Na miejscu pracował prokurator.

Wypadek w Żywcu
Wypadek w Żywcu
Źródło zdjęcia: GPS24
W wyniku wypadku pięć osób trafiło do szpitala
W wyniku wypadku pięć osób trafiło do szpitala
Źródło zdjęcia: TVN24

Przed godziną 18 śląska policja poinformowała, że jedna z poszkodowanych zmarła.

"Niestety w wyniku odniesionych obrażeń piesza zmarła w szpitalu" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ŻywiecPolicjaWypadek
Czytaj także:
Marcin Romanowski
To "zachęta dla wszystkich, którzy mają poważne zarzuty"
Fakty po faktach
shutterstock_2826341179
Już nie moda, a trend. Ponad miliard tygodniowo
BIZNES
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
METEO
imageTitle
Była liderka rankingu WTA przedwcześnie kończy sezon
EUROSPORT
Cezary Kulesza
PZPN na celowniku prokuratury. "Szkoda wielkich rozmiarów"
Artur Warcholiński
"Dni Niepodległości" w Iraku z okazji wycofania wojsk USA
Amerykanie wyjeżdżają po 23 latach. W kraju wielkie święto
Świat
Karol Nawrocki
"Nawrocki i jego ministrowie będą to robili przez najbliższy rok"
TAK JEST
Buspas w Alei Zielenieckiej
Krótki, ale ważny odcinek. Nowy buspas w Warszawie
WARSZAWA
imageTitle
Młodym Polakom Szwecja niestraszna. Perfekcyjny bilans
EUROSPORT
Pekin, Chiny
Chiny podejmują rękawicę. "Pierwszy priorytet"
BIZNES
Gianni Infantino
Cios w Infantino. Stracił poparcie nawet w ojczyźnie
EUROSPORT
samolot-skl
"Przejęliśmy kontrolę". Dramatyczne nagranie z samolotu
Świat
Karol Nawrocki
Domański: nie wiem, kto prezydentowi to stanowisko sufluje
BIZNES
imageTitle
Bułgarski biznesmen zastrzelony. Był właścicielem klubu piłkarskiego
EUROSPORT
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
METEO
Śmigłowiec Ratunkowy TOPR
Poszli z dzieckiem na Rysy. Musieli ich ewakuować
Kraków
Szpic miniaturowy został zagryziony przez amstaffa
Amstaff zagryzł szpica w gabinecie weterynaryjnym. Zarzuty dla opiekuna
Poznań
shutterstock_2477838439
"Niekończące się kłopoty kierowców w Polsce"
BIZNES
Marcin Romanowski w Budapeszcie, zdjęcie z maja 2025 roku
"List żelazny to instrument ostatniej szansy"
Polska
Samolot flydubai na płycie lotniska w Tel Awiwie
To wiemy o ataku w samolocie flydubai
Świat
imageTitle
Koniec spekulacji. Pogaczar straci kolejny mistrzowski trykot
EUROSPORT
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Odwołane i opóźnione pociągi. Naprawili uszkodzony światłowód
WARSZAWA
Ulewy we Francji
Ranna 16-latka, ewakuacja redakcji, zakaz wstępu do parków
METEO
imageTitle
Guardiola murem za Manchesterem City. "Przejdziemy przez to razem"
EUROSPORT
Na spacerze znaleźli dłoń. Ustalenia prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Na spacerze znaleźli dłoń mężczyzny. Śledczy wiedzą, kim był
WARSZAWA
Xi Jinping, Ursula von der Leyen
Chiny zapowiadają "stanowczą reakcję". Chodzi o nieuczciwe praktyki
BIZNES
Christa Pike
Na dziś zaplanowano wykonanie kary śmierci. Godzinę przed egzekucją ogłoszono decyzję sądu
Świat
imageTitle
Zmiana w sztabie Igi Świątek. Odchodzi szefowa komunikacji
EUROSPORT
Nocne frezowanie na trasie S8 w kierunku Białegostoku (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na ważnej trasie. Będą pracować przez dwie noce
WARSZAWA
Służby na lotnisku Dawida Ben Guriona
"Dźgnął pilota i próbował doprowadzić do katastrofy"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica