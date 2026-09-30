Kierowca wjechał w pieszych. Nie żyje jedna z poszkodowanych
Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 12 w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Komonieckiego w Żywcu.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący BMW potrącił znajdujących się na oznakowanym przejściu pieszych, a następnie uderzył w osobowego Mercedesa" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Jak poinformował młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, pięć osób trafiło do szpitala. Na miejscu pracował prokurator.
Przed godziną 18 śląska policja poinformowała, że jedna z poszkodowanych zmarła.
"Niestety w wyniku odniesionych obrażeń piesza zmarła w szpitalu" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Źródło: tvn24.pl