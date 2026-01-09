Od zahaczenia ramieniem w windzie do pobicia. Policja pokazuje nagranie

Pobicie nagrał monitoring Źródło: KPP Żory

Żorska policja informuje, że do zdarzenia doszło 1 stycznia w jednym z bloków przy ulicy Jastrzębiej.

"Jak ustalili policjanci, wszystko zaczęło się od przypadkowego zahaczenia ramieniem podczas wsiadania do windy. Niewinna sytuacja szybko przerodziła się w konflikt. Gdy winda zatrzymała się na jednym z pięter i drzwi się otworzyły, trzy osoby zaatakowały 44-latka, bijąc go i działając wspólnie oraz w porozumieniu" - czytamy w komunikacie.

Pobicie pod okiem kamery

Na nagraniu z monitoringu widać, że na piętrze, na którym doszło do pobicia na windę czekała grupa osób. Część z nich weszła do kabiny, inne stały na korytarzu i przyglądały się wydarzeniom w środku. W pewnym momencie poszkodowany został wyciągnięty za nogi na korytarz.

Według ustaleń śledczych sprawcami pobicia są trzej mężczyźni w wieku 17, 38 i 42 lat. Jak przekazuje starszy aspirant Marcin Leśniak z policji w Żorach, usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Zostali objęci policyjnym dozorem. Nie mogą zbliżać się i kontaktować z poszkodowanym. Grozi im do pięciu lat więzienia.

