Zjeżdżalnia przewróciła się na dzieci. Na miejscu śmigłowiec LPR

Jak poinformował st. kpt. Damian Dudek z PSP w Gliwicach, do zdarzenia doszło w środę przed godziną 16 w miejscowości Bycina w powiecie gliwickim.

- Przydomowa zjeżdżalnia przewróciła się na dwójkę dzieci. Na miejsce leci śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał strażak.

Poszkodowany to 7-letni chłopiec. Został zabrany śmigłowcem do szpitala. Drugie z poszkodowanych dzieci to 5-letnia dziewczynka. Po badaniu przez zespół ratownictwa medycznego została na miejscu.

Zjeżdżalnia była drewniana.

