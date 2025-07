"Prewencyjnie wylegitymowali" mimów. Jeden był poszukiwany

Powiat Zawiercie, woj. śląskie Źródło: mapa google

W środę po godzinie 18 policjanci z drogówki w Zawierciu interweniowali w okolicach skrzyżowania ulic Aptecznej i Wojska Polskiego. "(...) zauważyli dwóch mężczyzn z pomalowanymi na biało twarzami. Stróże prawa chcieli sprawdzić, kto kryje się pod maskami mimów" - informuje policja w komunikacie. Jak wyjaśnia nam podkomisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji, było to "legitymowanie prewencyjne".

Mim został zatrzymany. Był poszukiwany Źródło: KPP Zawiercie

Jeden z braci "wcielił się bardziej w rolę mima". Poznali powód

Okazało się, że to bracia, obywatele Rumunii. Jeden z nich miał być mniej rozmowny od drugiego. Jak opisuje policja, "wcielił się bardziej w rolę mima". Na jaw wyszło, że 24-latek był poszukiwany przez sąd w Szczecinie. Miał do odbycia karę 30 dni więzienia. - To była kara za wykroczenie drogowe, za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym - precyzuje Wnuk.

24-latek mógł uniknąć kary, opłacając grzywnę - niecałe 1,5 tys. złotych. Pomógł mu brat. "Po uiszczeniu należnej kwoty mim został zwolniony" - informują policjanci.

