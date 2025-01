Domagał się trzech milionów odszkodowania za molestowanie przez księdza. Zapadł wyrok

Biskup tuszował nadużycia

Sprawa nadużyć na nastoletnim chłopcu była latami tuszowana przez ówczesnego biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego. Ten w ubiegłym roku został za brak reakcji na działania księdza pedofila ukarany przez watykańską Kongregację Nauki Wiary. Szymik wiele razy podkreślał, że nie szuka zemsty, ale ma ogromny żal do biskupa. Zgłosił się do niego już w 1993 roku. Dopiero następca Rakoczego, biskup Roman Pindel, usunął księdza z parafii w miejscu zamieszkania Szymika. Przeprowadzono postępowanie kanoniczne, które doprowadziło do ukarania proboszcza.