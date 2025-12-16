Za "randkę" chciał zapłacić pamiątkowymi banknotami, potem groził śmiercią

W czwartek (11 grudnia) po godzinie 23 do policjantów z Zabrza wpłynęło zgłoszenie o poruszającym się po mieście samochodzie, w którym ktoś miał grozić pistoletem znajdującej się w nim kobiecie. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy zatrzymali 41-letniego mieszkańca Sosnowca.
"Mężczyzna umówił się z kobietą poznaną na portalu randkowym. Za spotkanie miał jej zapłacić tysiąc złotych. Użył jednak pamiątkowych banknotów, a kobieta zauważyła na nich napis 'souvenir'" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Groził nożem i bronią
41-latek zapłacił ostatecznie kobiecie prawdziwymi pieniędzmi, ale po spotkaniu zażądał zwrotu. Groził jej pozbawieniem życia, miał nóż i pistolet pneumatyczny. Gdy namierzyli go policjanci, wypchnął kobietę z jadącego auta.
Został zatrzymany na ulicy Wandy w Zabrzu. W przeszłości był notowany za przestępstwo narkotykowe, teraz usłyszał zarzuty m.in. wymuszenia rozbójniczego i usiłowania oszustwa z wykorzystaniem fałszywych banknotów.
Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
