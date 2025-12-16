Logo strona główna
Katowice

Za "randkę" chciał zapłacić pamiątkowymi banknotami, potem groził śmiercią

Zapłacił za „randkę”, a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Zapłacił za "randkę", a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Źródło: Policja Śląska
Do dziesięciu lat pozbawienia wolności grozi 41-latkowi, który próbował zapłacić kobiecie za "randkę" pamiątkowymi pieniędzmi. Zauważyła to, więc użył prawdziwych, ale później zażądał zwrotu. Groził jej śmiercią i wypchnął z jadącego samochodu.

W czwartek (11 grudnia) po godzinie 23 do policjantów z Zabrza wpłynęło zgłoszenie o poruszającym się po mieście samochodzie, w którym ktoś miał grozić pistoletem znajdującej się w nim kobiecie. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy zatrzymali 41-letniego mieszkańca Sosnowca.

"Mężczyzna umówił się z kobietą poznaną na portalu randkowym. Za spotkanie miał jej zapłacić tysiąc złotych. Użył jednak pamiątkowych banknotów, a kobieta zauważyła na nich napis 'souvenir'" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Zapłacił za "randkę", a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Zapłacił za "randkę", a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Źródło: Policja Śląska

Groził nożem i bronią

41-latek zapłacił ostatecznie kobiecie prawdziwymi pieniędzmi, ale po spotkaniu zażądał zwrotu. Groził jej pozbawieniem życia, miał nóż i pistolet pneumatyczny. Gdy namierzyli go policjanci, wypchnął kobietę z jadącego auta.

Został zatrzymany na ulicy Wandy w Zabrzu. W przeszłości był notowany za przestępstwo narkotykowe, teraz usłyszał zarzuty m.in. wymuszenia rozbójniczego i usiłowania oszustwa z wykorzystaniem fałszywych banknotów.

Zapłacił za "randkę", a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Zapłacił za "randkę", a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Źródło: Policja Śląska

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

pc

TVN24
pc
Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

Zabrze
