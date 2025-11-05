Zaczęło się od ugryzienia, o którym nawet nie wiedziała. Mówili, że nie ma szans na przeżycie

Wiola miała przeszczepione serce w trakcie pandemii COVID-19 Źródło: archiwum prywatne

Kluczowe fakty: 5 listopada 1985 roku zespół docenta Zbigniewa Religi jako pierwszy w Polsce z powodzeniem przeszczepił serce. Pacjentem był 62-letni rolnik z Krzepic. Mija 40 lat od tego wydarzenia.

W 2021 roku nowe serce otrzymała pani Wiola. Operację przeprowadził zespół lekarzy pod kierownictwem profesora Michała Zembali. Była to operacja bardzo ryzykowna, z bardzo poważnymi przeciwwskazaniami i koniecznością wszczepienia dodatkowego elementu.

- Przez długi pobyt na izolatce psychika żony siadała. Miała zwidy. Potrafiła dzwonić w nocy i opowiadać niestworzone rzeczy - opowiada Andrzej, mąż pacjentki.

Jak wynika z danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant", w 2024 roku przeprowadzono w Polsce 205 transplantacji serca. W 2023 roku wykonano 182 zabiegi.

Wiola mówi, że cała jej historia toczyła się wokół małych zwierząt. Najpierw kleszcz, którego nawet nie zauważyła, a po którego ugryzieniu rozwijała się u niej borelioza. Później pszczoła, która użądliła młodą dziewczynę - to jej serce Wiola ma teraz w sobie.