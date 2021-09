Pięć razy ugodzony nożem na ulicy. Bo zwrócił chłopakowi uwagę, żeby nie kopał samochodów

58-latek zwrócił uwagę przechodniowi, żeby nie kopał samochodów. Doszło do szarpaniny, mężczyzna został raniony nożem w klatkę piersiową. Świadek zatrzymał napastnika, ale puścił go, żeby udzielić pomocy poszkodowanemu. Policja złapała podejrzanego o napaść dzień później.

W sobotę po godzinie 21 na ulicy Robotniczej w Zabrzu 58-letni mieszkaniec został ugodzony nożem. Na miejscu interweniowała policja. - Mężczyzna został zabrany do szpitala, jest w stabilnym stanie. Dostał nożem w klatkę piersiową, trzy rany zagrażały jego życiu - mówi Sebastian Bijok, rzecznik policji w Zabrzu.

58-latek zdołał powiedzieć policjantom, co się stało. Bijok: - Zwrócił uwagę przechodniowi, żeby nie kopał w samochody i doszło do szarpaniny. To były zupełnie przypadkowe osoby.