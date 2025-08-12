Wypadek w kopalni. Trwają poszukiwania górnika

Wstrząs w kopalni. Poszukiwania górnika trwają Źródło: tvn24.pl

Jak informuje spółka JSW, do wypadku doszło w poniedziałek o godzinie 21.26 w przodku 32a na poziomie 850 metrów.

W rejonie objętym zdarzeniem przebywało dziewięciu górników. Podczas drążenia przodka doszło do wstrząsu górotworu. Ośmiu pracowników przodka wycofało się o własnych siłach, z jednym z górników nie ma kontaktu.

W akcji ratowniczej bierze udział 7 zastępów ratowniczych.

Wojciech Sury, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, powiedział na antenie TVN24, że akcja trwała przez całą noc, dodając, że w dalszym ciągu trwają poszukiwania jednego z górników. - Będziemy udzielać informacji na bieżąco - dodał Sury. Na pytanie o stan ośmiu górników, którzy w czasie wstrząsu przebywali w kopalni, rzecznik odpowiedział, że są hospitalizowani, a ich obrażenia nie zagrażają życiu.